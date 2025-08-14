Die Feiertage 2025/26 im Nova Maldives mal ganz anders, bewusst & nachhaltig zelebrieren

Das Nova Maldives zelebriert die Feiertage mit einem einzigartigen Programm, das Authentizität, Regionalität und Nachhaltigkeit in den Vordergrund stellt.

Mit seinem Feiertagsprogramm 2025/26 setzt das Nova Maldives auf Authentizität, Regionalität und Nachhaltigkeit, denn das junge und trendige Lifestyle Community Resort für „Good Soul Days“ ist tief verwurzelt mit der 2.500-jährigen Inseltradition, geprägt von Seefahrern und Poeten und gepaart mit zeitgenössischer Lebensfreude. Die maledivische Interpretation von Weihnachten ist durch die Verschmelzung der Bräuche eine gelungene interkulturelle Interaktion. Derartige ethnischen Fusionen erinnern an die Schönheit der Vielfalt und die universelle Freude am Feiern. Diese unverwechselbare Mischung aus traditionellen maledivischen Elementen und Weihnachtsfestlichkeiten gibt einen Einblick in die gastfreundliche maledivische Kultur. Ein authentisches maledivisches Weihnachtsfest ist ein unvergessliches Erlebnis:

Vom 21. Dezember 2025 bis zum 7. Januar 2026 zelebriert das Nova Maldives sein „Maldivian Magic“-Programm mit regionalen Kulinarik-, Kultur- und SPA-Highlights nach lokalen Ritualen und Traditionen:

Maledivische Früchte und Botanicals punkten mit neuen Geschmacksnuancen bei den Mixology-Kursen und die kulinarische Vielfalt der Atolle entfaltet neue Gaumenfreuden. Im Mizu Teppanyaki-Restaurant, malerisch auf Stelzen über dem Meer gelegen, wird aus dem fangfrischen Fisch mit einer maledivisch japanischen Fusion-Show Kochtechnik ein köstliches „Ocean Umami Gourmet Dinner“ und das „Maldivian Fishermen’s Feast“ im Grillrestaurant Flames lädt bei ursprünglichen Insel-Rhythmen zu einem authentischen maledivischen Grillfest am Strand. Das maledivische Festmahl wird feierlich mit dem maledivischen „Malaafaiy Keyn“ Essens-Ritual in der „Mauloodh Haruge“, einer traditionellen Halle für besondere Anlässe, auf einer über und über mit Blumen dekorierten Holzplatte kredenzt. Besonders romantisch ist der Tagesausflug auf die einsame Finolhu Sandbank, um der Hektik der Welt zu entkommen und nur das Rauschen der Wellen zu hören, natürlich nicht ohne beste kulinarische Verpflegung.

Mit außergewöhnlichen maledivischen Spa-Ritualen lockt auch das EsKape Spa des Resorts: Das Kaashi Naashi Ritual setzt nicht nur auf die heilende Wirkung der Kokosnuss, dem Nationalbaum des Inselstaates. Das Ritual basiert auf den alten „Dhivehi Beys“-Heilmethoden, der Vorfahren der Traditionellen Maledivische Medizin (TMM). Das Nova Maldives hat diese alten Heilmethoden wieder „ausgegraben“ und neu in seine Spa-Rituale einfließen lassen. Die TMM formierte sich über Jahrhunderte aus Einflüssen von alt-persischen, indischen, arabischen und chinesischen Praktiken. Zum Einsatz kommen vorwiegend traditionelle maledivische Kräuter, Gewürze und reines Kokosöl.

Der Natur-Weihnachtsbaum wird am Strand besinnlich mit Weihnachtsliedern unter dem Sternenhimmel erleuchtet. Das Heiligabend-Galadinner kombiniert maledivische Aromen mit klassischen Feiertagsgerichten und zum Abschluss steigt eine Feuershow und am 1. Weihnachtsfeiertag landet der Weihnachtsmann spektakulär am Strand.

Das neue Jahr wird im Nova Maldives mit einem Feuerwerk, das auch auf den Malediven ein Symbol für einen Neustart ist, begrüßt. Dabei ist es nicht die Nostalgie, die die Generation Z und die Millennials zum Feuerwerk treibt – es ist eine kulturelle Neuausrichtung. Sie gestalten eine jahrhundertealte Kunstform im Licht von Gemeinschaft, Kreativität, Bewusstsein und Sicherheit neu. Feuerwerke erleben eine Renaissance als Gemeinschaftserlebnis, da sie die digitale und die physische Welt verbindet. Gefeiert wird bei Live-Musik, DJ-Sets und köstlichen Cocktails. Der „First Brunch ’26“ bietet dann die Gelegenheit, das vergangene Jahr nochmal entspannt revuepassieren zu lassen und sich über Neujahrsvorsätze auszutauschen.

Innovative Aktivitäten locken an den Feiertagen auch im Wasser. In Kooperation mit Koamas bietet das Nova Maldives innovative „Ocean Glides“-Jetski-Touren an. Anders als bei herkömmlichen Jetski-Touren wird hier nicht einfach über den Ozean gebrettert, sondern gemeinsam mit Delfinschulen über das türkisblaue Wasser der Malediven geglitten. Alternativ bieten Schnorchel- & Tauchtouren in die natürlichen Habitate der Giganten der Ozeane Gelegenheit, die Welt der maledivischen Riffe zu erkunden und zu erleben, wie Mantas und Walhaien förmlich im Wasser schweben. Über dem Wasser schwebt man bei einer der Sunset Cruises auf dem privaten Katamaran des Resorts, während eine sanfte Brise um die Nase weht und die Zweisamkeit und gemeinsame Verbindung vom Sonnenuntergang gestärkt wird. Während nächtlichen, geführten Schnorchel-Sessions lässt sich die maritime Welt auf ihrer mystischen Seite erkunden und sich die magische Ruhe des Ozeans ganz neu genießen.

„Im Nova glauben wir daran, dass es mehr als nur die Feiertage zu feiern gilt. Unsere festlichen Angebote spiegeln die tiefen kulturellen Wurzeln unserer Insel wider und bieten ein unvergessliches Erlebnis, bei dem Tradition, Freude und gemeinsame Verbundenheit zum Leben erweckt werden“, sagt Abdulla Aboobakuru, General Manager Nova Maldives.

Mehr über das Feiertagsprogramm unter: https://nova-maldives.com/maldivian-magic/

www.nova-maldives.com.

Über Nova Maldives

Das Nova Maldives, ein „junges“ All-Inclusive-Community-Konzept, ist der perfekte Resort Stern auf den Malediven, um die Seele baumeln zu lassen. Direkt im Süd-Ari-Atoll liegt es inmitten des ultimativen Taucherparadieses für Walhaie, Mantarochen, Schildkröten und mehr. Das 5 Sterne Resort, nur 25 Minuten mit dem Wasserflugzeug von Malé entfernt, punktet mit 76 großzügigen Wasser- und Strand Villen in gleich 10 Kategorien und mit schier endlosen Ausblicken auf den Ozean. Das zurückhaltende und minimalistische Interieur mit maßgefertigten Möbeln ist in strahlendem Weiß mit türkisenen Akzenten. Viele der Villen verfügen zusätzlich über offene Badezimmer, Terrassen oder sogar private Pools. Kulinarische Vielfalt bieten drei Restaurants und zwei Bars. Das SPA, ein Fitnesscenter und ein Wassersport – und Tauchzentrum ergänzen das Angebot. Ein weiterer Pluspunkt: im Nova Maldives wird die maledivische Kultur gelebt und ein Eintauchen in die maledivische Lebensweise der Kunst und Kultur ermöglicht.

Das Nova Maldives ist nicht nur ein Lifestyle-Urlaubsziel, sondern ein perfekter Ort, um Körper und Seele in die Balance zu bringen. Denn im Nova Maldives geht es vor allem darum, sich Zeit für das zu nehmen, was die Seele glücklich macht. Das Nova Maldives ist intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst und verkörpert die Essenz der Marke Pulse Hotels & Resorts, die echte Gastfreundschaft mit persönlichen Service und innovativen Lösungen verbindet.

