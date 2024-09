Die Auswirkungen des Klimawandels auf den Weinanbau – Herausforderungen und Chancen

Der Klimawandel ist in aller Munde und beeinflusst schon heute viele Bereiche unseres Lebens, auch den Weinanbau. Neben vielen Risiken, gibt es allerdings auch Chancen für Weine aus Deutschland.

Schweiz, 05.09.2024 – Deutsche Weine könnten in Zukunft sogar vom Klimawandel profitieren

Der Klimawandel zählt zu den größten Herausforderungen unserer Zeit. Er macht auch vor der Landwirtschaft nicht Halt. So leidet häufig auch der Weinanbau. Allerdings gibt es gute Nachrichten für Weinliebhaber: Mancherorts wird es einfacher werden, hochwertige Weine anzubauen. In Deutschland könnte der Weinanbau ein neues Niveau erreichen.

Wie der Klimawandel den Weinanbau erschwert

Weinreben zählen zu den empfindlichsten Pflanzen. Sie brauchen nicht nur eine gute Pflege, sondern auch optimale Wetterbedingungen. Bisher waren diese leicht zu finden. Doch der Klimawandel schreitet voran. Mit ihm gehen häufigere Wetterextreme einher. Hitzewellen, Dürreperioden und Starkregen bedrohen die Weinanbaugebiete besonders. Sie haben auch indirekte Folgen: Zu feuchte Bedingungen fördern Pilzbefall, auch entwickeln sich Schädlinge besser.

Wer glaubt, dass sich diese Probleme durch technische und chemische Gegenmaßnahmen leicht beseitigen lassen, irrt leider. Tatsächlich gibt es zwar wirkungsvolle Lösungsansätze, diese sind jedoch teuer und kompliziert.

Der Klimawandel bietet auch Chancen

Der Klimawandel wird manche Weinanbaugebiete allerdings auch voranbringen – den Prognosen zufolge. Da die Weinreben früher austreiben, blühen und fruchten, können die Trauben länger reifen. Das ist ein typisches Beispiel dafür, wie der Klimawandel auch positive Folgen für den Anbau von Weinen hat. Der Wein zeichnet sich dann häufig durch eine höhere Qualität aus. Die Winzer in diesen Anbaugebieten können ihre Gewinne also möglicherweise sogar steigern.

Darüber hinaus werden viele Winzer in den vom Klimawandel betroffenen Regionen andere Sorten anbauen müssen. Das kann für ein neues Interesse an heimischen Weinen sorgen. In Deutschland wird es mehr Rotweine geben. Auch Norddeutschland wird für den Weinanbau interessanter. Gerade Riesling könnte hier gut gedeihen.

Was Winzer tun können

Damit der Weinanbau weiterhin gelingt, bleibt Winzern nichts anderes übrig, als die Situation genau zu analysieren, gute Prognosen für die Zukunft ihrer Anbauflächen zu treffen und sich nicht zu scheuen, Anpassungen vorzunehmen. Von höchster Bedeutung ist, dass Winzer sich ständig mit Klima- und Wetterveränderungen auseinandersetzen, um bei Bedarf schnell reagieren zu können.

Weinlagerung: Wertvolle Tropfen liebevoll behandeln

Weingenießer werden die neuen hochwertigen Weine sicher lieben lernen. Damit diese ihre Qualität nicht vorschnell einbüßen und mit dem nötigen Respekt behandelt werden, empfiehlt sich die Weinlagerung in einem speziellen Weinklimaschrank. SWISSCAVE ist ein Spezialhersteller für Weinklimaschränke. Sowohl private Weinkenner als auch Profis aus dem Restaurant-Segment wissen die Produkte zu schätzen, die in Sachen Qualität, Funktionalität und Design überzeugen.

So schwören Weinliebhaber auf der ganzen Welt auf SWISSCAVE, wenn es um die Weinlagerung geht. Wer selbst von dem Know-how der Experten und einem Weinklimaschrank profitieren möchte, sollte Kontakt aufnehmen und sich von SWISSCAVE beraten lassen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SWISSCAVE AG (2022)

Frau Sara Blüm

Churerstr. 158

8808 Freienbach

Schweiz

fon ..: +41 44 552 01 08

web ..: https://swisscave.de/

email : swisscave@swisspace.ch

SWISSCAVE steht für höchsten Anspruch an Weinlagerung und damit für perfekten Weingenuss.

Für die repräsentative Wein-Auslage und Temperierung in Gastro, Restaurants, in Weinshops, oder zu Hause. SWISSCAVE Weinklimaschränke sind nach umfangreichen Kriterien von Weinkennern geplant und erprobt. Ergänzt wird das Angebot durch Humidore. SWISSCAVE Zigarren-Humidore unterscheiden sich von handelsüblichen Produkten durch die umfassende Klimaregelung und Überwachung.



