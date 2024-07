Wein muss verkorkt sein – oder ist der Schraubverschluss besser als sein Ruf?

Die Gäste haben einen besonders edlen Tropfen mitgebracht, einen berühmten Wein aus Frankreich. Doch was ist das? Die Flasche hat einen Schraubverschluss! Die Stimmung kippt, das geht gar nicht.

Schweiz, 22.07.2024 – Weinliebhaber schwören auf Naturkorken als einzig wahren Weinflaschen Verschluss

Die einen schwören auf ihren geliebten Wein Korken, andere bevorzugen den eher praktischen Schraubverschluss. Die Frage, ob der Wein-Korken oder der Schraubverschluss besser ist, scheidet schon lange die Geister. Korkenliebhaber verteufeln den Schraubverschluss als Verschluss für Billigweine. Freunde des Schraubverschlusses bevorzugen die einfache Art, die Flasche zu öffnen.

Muss Wein wirklich verkorkt sein?

Die dogmatische Diskussion über den Wein Korken ist schon lange nicht mehr sachlich und befeuert Gerüchte. Liebhaber von Schraubverschlüssen stellen Kork gern als knappe Ressource dar. Doch Kork ist ein schnell nachwachsender Rohstoff. Auch führen sie immer wieder das Argument an, Wein mit Schraubverschluss könnte nicht korken. Dies kann er allerdings schon. Denn TCA, der Stoff, der für den korkigen Geschmack verantwortlich ist, kann bereits in den Weinfässern entstehen.

Korken-Liebhaber bevorzugen die Optik der Flasche mit Korken. Der Korken macht viel mehr her als ein Schraubverschluss. Auch wird häufig bemängelt, dass Wein mit Schraubverschluss schlecht zu lagern sei. Allerdings ist es genau andersrum. Wein mit Korken darf nur im Liegen lagern, da der Korken stets mit Flüssigkeit bedeckt sein muss, sonst könnten geringe Mengen Sauerstoff in die Flasche gelangen, während Flaschen mit Schraubverschluss stehen und liegen darf.

Trotz der vielen Argumente auf beiden Seiten hat jeder Weinverschluss seine Vor- und Nachteile. Schraubverschlüsse werden stetig weiterentwickelt und kommen immer öfter für Premiumweine zum Einsatz. Allerdings sind auch heute noch etwa 80 % der Weinflaschen mit dem klassischen Korken versehen. Viele Weinliebhaber können sich ihre Weinflasche ohne Korken ihn vorstellen.

Die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Weinverschlüsse

Der Schraubverschluss hat viele Vorteile. Er dichtet die Flasche komplett ab und verhindert damit Verdunstungsverluste. Zudem lässt er sich schnell und unkompliziert öffnen. Klassische Korken dichten Weinflaschen nicht komplett ab. Viele Weinliebhaber sehen dies als Vorteil, da der Wein so atmen kann. Jedoch hat auch eine Flasche mit Schraubverschluss noch Sauerstoff in ihrem Inneren, durch den sich die Aromen entfalten können.

Korken können mit der Zeit porös werden, und so das Eindringen von Fremdgerüchen in die Flasche erleichtern. Im schlimmsten Fall kann sich dies negativ auf den Geschmack auswirken. Insbesondere Rotweintrinkern fehlt ohne Korken das so geliebte Korkaroma und der Moment des Entkorkens.

Preislich liegt der Schraubverschluss mit ein paar Cent vorne. Ein guter Naturkorken kann auch mal einen Euro kosten.

Die richtige Lagerung ist entscheidend

So ausschlaggebend der Weinverschluss zu sein scheint, ist er am Ende nicht. Viel wichtiger ist die richtige Lagerung in einem Weinklimaschrank. Wird der Wein in einem Weinklimaschrank von SWISSCAVE gelagert, beeinflusst dies den Geschmack viel mehr als der Weinverschluss. Die Frage, ob Korken oder Schraubverschluss ist also vor allem Geschmacksache, es gibt für beide Lösungen gute Argumente, und beide Verschlussarten weisen auch Nachteile auf. Wer also den Genuss wirklich ernst nimmt, sollte bei dieser Frage vielleicht emotional „abrüsten“ und sich auf das Thema Lagerung fokussieren.

Die Weinklimaschränke und Weintemperierschränke des Schweizer Herstellers SWISSCAVE sind modern und sehr gut ausgestattet, und überzeugen Weinliebhaber durch die Liebe zum Detail. Jeder Weinkenner weiß, wie fatal sich falsche Lagerung auswirken kann, genau wie die richtige Lagerung bei den perfekten Bedingungen einen guten Wein zu einem exzellenten machen kann. Perfekte Bedingungen um seinen kostbaren Wein zu lagern, findet man in den professionellen Weinklimaschränken von SWISSCAVE, dem Unternehmen, das durch die richtige Lagerung im Weinklimaschrank den richtigen Weingenuss erst ermöglicht, und zwar sowohl Wein mit Korkverschluss als auch Wein mit Schraubverschluss.

