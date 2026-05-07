Deutschlandweit – Inhouse-Seminare für den Personalrat – BPersVG und alle Länder-PersVG / Länder-PVG.

Inhouse-Seminare in Ihrer Dienststelle zum Personalvertretungsrecht im Öffentlichen Dienst, und zum allgemeinen Arbeitsrecht. Grundlagen-Seminare und Vertiefungs-Seminare.

Die Praktiker-Seminare GbR führt bundesweit (kostengünstige) praxisnahe Inhouse- Seminare, insbesondere auch für Personalräte, mit hochqualifizierten Dozenten durch. Einige der Themen: LPVG bzw. LPersVG und BPersVG (Personalvertretungsrecht – Bund und Länder), Grundlagen und Vertiefung, allgemeines Arbeitsrecht für Personalräte, Abmahnung, Kündigung, Betriebsübergang, Mobbing, Arbeitszeugnis u.a. … Die Seminare werden durchgeführt in allen Behörden, in Jobcenter, bei Sozialversicherungsträgern (bspw. Betriebskrankenkassen – BKK’s), Ärztekammern, Studentenwerde u.a. … Nähere Informationen erhalten Sie unter

https://www.openpr.de/news/1255807/Inhouse-Seminare-fuer-den-Personalrat-in-der-Dienststelle-Personalvertretungsrecht-Bund-und-alle-16-Laender-.html

oder

https://www.seminarportal.de/grundlagen-des-22007.html

Zu den Seminaren für den Personalrat:

Hier werden in den Grundlagenseminaren Grundkenntnisse vermittelt zu den PersVG bzw. PVG (Personalvertretungsgesetzen) aller Bundesländer und des Bundes (BPersVG) und zur Personalratsarbeit. Es werden auch Vertiefungsseminare angeboten. Das jeweilige PersVG steht dabei im Mittelpunkt; es werden aber auch allgemeinere arbeits- und beamtenrechtliche Fragen behandelt, die mit der Personalratsarbeit im Zusammenhang stehen (bspw. Kündigung, TVÖD oder TV-L, Befristungen, Zeugniserteilung, AGG, Telearbeit u.a….). Dabei werden natürlich auch besondere Schwerpunktwünsche berücksichtigt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Praktiker-Seminare GbR

Herr Axel Quandt

Ollenhauerstrasse 46

13403 Berlin

Deutschland

fon ..: 0162-4347095

web ..: http://www.praktiker-seminare.com

email : admin@praktiker-seminare.com

Die Praktiker-Seminare GbR führt bundesweit (kostengünstige) praxisnahe Inhouse- Seminare, insbesondere auch für Personalräte und Betriebsräte, mit hochqualifizierten Dozenten durch.

Pressekontakt:

Praktiker-Seminare GbR

Herr Axel Quandt

Ollenhauerstrasse 46

13403 Berlin

fon ..: 0162- 4347095

web ..: https://www.personalrat-seminare.com/41526/home.html

email : admin@praktiker-seminare.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.