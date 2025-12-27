Inhouse-Seminare für den Personalrat – In Sachsen und Sachsen-Anhalt. Praxisnah. Grundlagen oder Vertiefung.

In Sachsen und Sachsen-Anhalt führt die Praktiker-Seminare GbR Inhouse-Seminare für den Personalrat durch. Behandelt wird das Personalvertretungsrecht und die praktische Personalratsarbeit.
—————————————————-
Die Praktiker-Seminare GbR führt in Sachsen und Sachsen-Anhalt kostengünstige Inhouse- Seminare für den Personalrat durch.
Behandelt wird praxisnah das jeweilige Landespersonalvertretungsrecht und die praktische Personalratsarbeit.
Grundlagen-Seminare (3 Tage) oder Vertiefungs-Seminare (3 Tage).
Vermittelt werden Rechtskenntnisse und alles, was für eine erfolgreiche und praxisnahe Personalratsarbeit erforderlich ist. Der Dozent (für diese beiden Bundesländer) war selbst viele Jahre Mitglied im Personalrat, des Weiteren 8 Jahre lang ehrenamtlicher Arbeitsrichter, und leitet die Seminare seit vielen Jahren sehr praxisbezogen.
—————————————————-
Nähere Infos:
www.praktiker-seminare.de/46390/home.html
Und hier:
www.personalrat-schulungen.de/41526/home.html
—————————————————-
Kombinationen mit dem Seminar „Allgemeines Arbeitsrecht für den Personalrat“ (3 Tage) sind möglich.
Ein solches Kombi-Seminar dauert dann nicht 6 Tage (2 x 3 Tage), sondern nur 5 Tage, wegen der Synergieeffekte.
—————————————————-
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Praktiker-Seminare GbR
Herr Axel Quandt
Ollenhauerstrasse 46
13403 Berlin
Deutschland
fon ..: 0162-4347095
web ..: http://www.praktiker-seminare.com
email : admin@praktiker-seminare.com
Die Praktiker-Seminare GbR führt bundesweit (kostengünstige) praxisnahe Inhouse- Seminare, insbesondere auch für Personalräte, mit hochqualifizierten Dozenten durch.
Pressekontakt:
Praktiker-Seminare GbR
Herr Axel Quandt
Ollenhauerstrasse 46
13403 Berlin
fon ..: 0162-4347095
web ..: https://www.personalrat-seminare.com/42471.html
email : admin@praktiker-seminare.com