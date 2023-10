Der nächste Winter kommt bestimmt – wie stärkt man selbst das Immunsystem?

Tipps & Tricks, einfach und effektiv

Auch wenn noch die Sonne scheint, der Winter ist nicht mehr fern.

Jetzt ist die richtige Zeit, um das eigene Immunsystem zu stärken und sich um den eigenen Körper, seine Bedürfnisse und Gesundheit zu kümmern.

Die Heilpraktikerin und Autorin Jana Kellermann hat in ihrem neuen Ratgeber „Wie stärke ich mein Immunsystem?“ viel Wissenswertes zusammengetragen und plädiert für Vorsorge durch die Kräfte der Natur. Viele Lebensmittel sind wahre Gesundheitsbooster und ergänzen außerdem schmackhaft die täglichen Mahlzeiten. Egal, ob Zitrone, Zimt oder Honig – sie gibt Aufschluss über die Power, die in diesen Nahrungsmitteln steckt und wie man sie am besten verwertet. Ebenso stellt sich auch alternative Konzepte und Ansätze vor, die sich bereits als effektiv und wirksam erwiesen haben, wie beispielsweise DMSO.

Das Buch ist gespickt mit vielen einfachen Tipps und Ratschlägen, wie man selbst für eine gesunde Immunsabwehr sorgt und auch bestehende Beschwerden lindern kann bzw. den Heilungsverlauf unterstützt.

Auch Themen wie Entgiftung, Entkalkung oder Stärkendes für das psychische Immunsystem sind in diesem als Nachschlagewerk konzipierten Ratgeber zu finden. Es ist inzwischen allgemein bekannt, dass Körper, Seele und Geist nicht als getrennte Ebenen zu sehen sind, sondern unter- und miteinander interagieren und sich gegenseitig beeinflussen. Diesem Aspekt bleibt die Autorin treu und bietet ganzheitliche Ansätze an, die für jeden leicht umzusetzen sind.

Viele der altbewährten Hausmittel, die Oma noch kannte, sind im Zeitalter der Pharmaindustrie in Vergessenheit geraten. In und aus der Natur ist die am besten verträgliche Hilfe zu finden.

Von der Wunderfrucht Zitrone bis hin zur einzigartigen Wirkung der Kombination von Honig und Zimt findet man hier wertvolle Informationen und Verarbeitungs- bzw. Dosierungstipps – vieles davon inzwischen wissenschaftlich überprüft und bestätigt -, um das eigene Immunsystem zu stärken und instand zu halten, zu entgiften (Detox) oder sich Linderung und Erleichterung bei vielen Beschwerden zu verschaffen.

Buchinformation:

Jana Kellermann

Wie stärke ich mein Immunsystem?

Taschenbuch

ISBN 979-8-3950-1867-0

89 Seiten – 12,95 Euro

Jana Kellermann ist Heilpraktikerin in eigener Praxis und hat sich dem ganzheitlichen und eigenverantwortlichen, selbstbestimmten Weg zur Erhaltung der eigenen Gesundheit verschrieben. In diesem Buch gibt sie nützliche Tipps, wie jeder sein Immunsystem selbst stärken kann – sowohl das physische als auch das psychische.

