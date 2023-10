Deutschlandweit ist unsere Computer Entsorgung aktiv

Mit uns ist es kinderleicht, sich von alten IT und EDV Geräten zu trennen. Nachhaltig, kostengünstig, sogar umsonst und ohne große Probleme. Wenden Sie sich an uns!

Wer ein Unternehmen führt, steht jederzeit im Fokus der Kunden. Jene haben große Ansprüche, keineswegs nur, was Dienstleistungen und Waren betrifft. Sie achten auch auf den Datenschutz und auf Naturschutz. Schließlich wird über beides schon außergewöhnlich lange diskutiert. Falls auch Ihnen dies bedeutend ist, sollten Sie sich an unsere kostenlose Computer Entsorgung in Mainz wenden. Wir sind in ganz Deutschland unterwegs und holen gratis Rechner, Server, PCs, Drucker und mehr, ab. Sie bezahlen keinen Cent, vorausgesetzt, dass die Geräte im Erdgeschoss bereitstehen. Aber mehr dazu finden Sie auf unserer Webseite. Weshalb können wir den Dienst unentgeltlich anbieten, gibt es einen Haken? Keineswegs, den gibt es keineswegs. Wir haben uns auf Firmen spezialisiert, weil man hier eine große Menge an Geräten abholen kann, somit lohnt sich für uns jeder Weg. Wir arbeiten umweltfreundlich und verdienen mit Recycling und Wiederaufbereitung unser Geld.

Damit unsere Kunden sich sicher fühlen, arbeiten wir mit einem professionellen System, um die Daten zu zerstören und zu eliminieren. Sie bekommen von uns ein Zertifikat über diesen Dienst, auf diese Weise können Sie Ihren Kunden belegen, dass die Daten nach Din Norm 66399 Stufe H3 zerstört wurden. Sie sehen, bei unserem Dienst hat alles Hand und Fuß, wir sind gern für Sie da und machen unseren Job schon seit vielen Jahren. Wir wissen folglich genau, was wir machen. Wenn Sie unsere PC und Computer Entsorgung in Mainz kennen lernen möchten, besichtigen Sie unsere Webseite. Wenn Sie unseren Service heranziehen wollen, rufen Sie an, schreiben Sie uns eine E-Mail oder benützen Sie unser Kontaktformular.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PRS Jakubowski ® Kostenlose Computer Entsorgung

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-edv-it-entsorgung-mainz.html

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de

Die Firma „PRS Jakubowski ®“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

