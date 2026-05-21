Der Energiewende Award 2026 erweitert seine internationale Reichweite auf sieben europäische Märkte

Der Energiewende Award für Energieversorger in Europa erweitert sein Einzugsgebiet und würdigt 2026 die Vorantreiber der Energiewende in weiteren Märkten.

Nach der erfolgreichen Aufnahme von Dänemark, Frankreich und Italien in den Energiewende Award wird die Auszeichnung nun auch Großbritannien, die Niederlande, Norwegen und Spanien umfassen. Die Initiative ehrt Energieversorger, die Innovationen und die Etablierung erneuerbarer Energiequellen in vielfältigen nationalen Märkten voranbringen, und hebt die wichtigsten Akteure (Key Drivers) hervor, die die europäische Energiewende prägen.

Bonn, 21. Mai 2026: Die aktuellen geopolitischen Entwicklungen verdeutlichen sowohl die Vernetzung des globalen Energiemarktes als auch die dringende Notwendigkeit einer erfolgreichen Energiewende. Diese hängt von der schnellen Einführung erneuerbarer Technologien, einer robusten Stromnetzinfrastruktur, fördernden Maßnahmen, Investitionen in Speicher und Innovation sowie der öffentlichen und politischen Akzeptanz ab. EUPD Research und The smarter E Europe, die Initiatoren des Energiewende Awards, tragen dazu bei, indem sie eine Plattform für grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Benchmarking zur Beschleunigung der europäischen Energiewende schaffen. Im Jahr 2026 werden mit Großbritannien, den Niederlanden, Norwegen und Spanien vier weitere Märkte aufgenommen. In diesem Jahr sind zudem erneut qualifizierte Energieversorger aus Dänemark, Frankreich, Italien und der DACH-Region zur Energiewende Award-Zeremonie eingeladen, die am 25. Juni 2026 bei der The smarter E Europe in München stattfindet.

Jedes teilnehmende Land hat bei der Einführung erneuerbarer Energien ein einzigartiges Marktumfeld, einen regulatorischen Rahmen und eine unterschiedliche Geschwindigkeit. Es ist entscheidend, die Key Drivers zu identifizieren und zu würdigen, die die Energiewende in diesen vielfältigen Kontexten aktiv gestalten und voranbringen. Der Energiewende Award soll diejenigen Energieversorger hervorheben, die sich durch außergewöhnliches Engagement und Innovation an der Transformation der Energiesysteme auszeichnen.

Markthighlights der teilnehmenden Länder

Der dänische Energiemarkt ist weltweit führend in der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien. Die Netto-Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in Dänemark belief sich 2025 auf 92,4%[1] und belegt damit Platz eins im europäischen Vergleich. Dieser Erfolg beruht insbesondere auf starkem Wind und einem langjährigen nationalen Engagement für saubere Energie, was das Land zu einem führenden Akteur bei der Installation von Windenergie und zu einem zentralen Treiber für den regionalen Übergang zu kohlenstoffarmer Elektrizität macht.

Frankreich verfügt über eine traditionell von Nuklearenergie dominierten Energieversorgung, die sich derzeit hin zu erneuerbaren Energien diversifiziert[2]. Der Markt zeichnet sich durch starke staatliche Beteiligung sowie zunehmende Dynamik bei der Installation von Solarenergie und Windkraft aus.

In Italien nehmen erneuerbare Energien eine zunehmend wichtige Rolle im Energieangebot ein. Der Anteil erneuerbarer Energiequellen am Stromverbrauch lag infolge eines starken Wachstums im Bereich Solarstromerzeugung und der kontinuierlichen Ausweitung der Wind- und Wasserkraftkapazitäten im Jahr 2025 bei etwa 41 %[3]. Gleichzeitig hält Italien weiterhin eine erhebliche Abhängigkeit von Erdgas aufrecht, während der Einsatz erneuerbarer Energien im Rahmen seiner umfassenden Übergangsstrategie beschleunigt wird.

In den Niederlanden ist eine schnelle Transformation von einem gasbasierten System hin zu erneuerbaren Energien zu beobachten, insbesondere zu Offshore-Windenergie. Das Land ist bekannt für seine starke politische Förderung von Elektrifizierung, Wasserstoff-Technologien sowie einer integrierten Energieinfrastruktur[4].

In Norwegen trägt die Wasserkraft ca. 90% zur gesamten Stromerzeugung des Landes bei und bildet das Rückgrat des Stromsystems. Damit verfügt Norwegen über einen der saubersten und flexibelsten Energiegemixe in Europa[5]. Diese reichlich verfügbare Ressource ermöglicht es den norwegischen Energieversorgern, die Elektrifizierung des Verkehrssektors und der Industrie zu unterstützen, während gleichzeitig Windenergie und innovative Technologien wie grüner Wasserstoff in den Rahmen der umfassenden Strategie zur Energiewende des Landes eingebunden werden.

Spanien ist derzeit einer der am schnellsten wachsenden europäischen Märkte im Bereich der erneuerbaren Energien. Diese Entwicklung wird überwiegend getragen von ausgezeichneten Bedingungen für Solar- und Windenergiegewinnung sowie eines wettbewerblichen Auktionssystems[6]. Die Energieversorger skalieren umfangreiche Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien und erweitern Speicher- und weitere Lösungen zur Steigerung der Flexibilität.

Großbritannien verzeichnete 2025 ein Rekordjahr im Bereich der erneuerbaren Energien. Obwohl die Gastromerzeugung infolge von Störungen bei Nuklear- und sonstigen Werken erhöht wurde, trugen Wind- und Solarenergie einen erhöhten Anteil zur Stromerzeugung bei[7]. Großbritannien ist weiterhin führend im Bereich Offshore-Windenergie und investiert in saubere Lösungen zur Stromerzeugung, die die Resilienz der Stromnetze sowie die Dekarbonisierung unterstützen.

Die Auswahl der Energieversorger basiert auf einer umfangreichen Sekundärforschung von EUPD Research in allen sieben Zielmärkten. Basierend auf Erkenntnissen aus der 2025/2026-Analyse wurde ein weiterentwickelter Kriterienkatalog entworfen, der eine belastbare und transparente Bewertungsgrundlage schafft.

Energieversorger werden auf der Grundlage ihres Anteils erneuerbarer Energien und der Vielfalt ihrer Portfolios in den Bereichen Strom, Wärme, Mobilität und Energieeffizienz bewertet. Dieser Ansatz identifiziert die Key Driver, die am aktivsten die Energiewende in jedem Markt voranbringen, und hebt Energieversorger hervor, die eine starke Integration erneuerbarer Energien mit umfassenden, innovativen Energielösungen kombinieren.

„Die weitere Internationalisierung des Energiewende Awards unterstreicht seine Rolle als europäische Plattform für den Austausch und Anerkennung im Energiesektor“, kommentierte Markus A.W. Hoehner, Gründer und CEO der EUPD Group. „Durch den Fokus auf Unternehmen, die sich durch die Integration erneuerbarer Energien und die Diversifizierung ihres Portfolios auszeichnen, fördert die Initiative den Wissenstransfer und unterstützt die Wende zu einem nachhaltigeren Energiesystem.“

Energiewende Award für Energieversorger

Am 25. Juni 2026 findet die 10. Verleihung des Energiewende Awards im Rahmen von The smarter E Europe, Europas größter Messeallianz für die Energiewirtschaft, in München (The smarter E Forum, Halle C5, Stand C5.550) statt. Ziel ist es, Energieversorger auszuzeichnen, die über die reine Einhaltung gesetzlicher Vorschriften hinausgehen und zukunftsorientierte Dienstleistungen anbieten, die Verbraucher stärken und die allgemeine Energiewende unterstützen. Neben einer detaillierten Analyse zahlreicher Kriterien in relevanten Zukunftsbereichen der DACH-Region würdigt der Preis Energieversorger aus Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Italien, den Niederlanden, Norwegen und Spanien und spiegelt damit ein umfassendes Engagement für europaweite Innovation und Nachhaltigkeit wider.

Weitere Informationen zum Energiewende Award finden Sie unter www.energiewende-award.de. Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an Saif Islam (+49 (0) 228 504 36-20, islam@energiewende-award.de), Giulia Lohmar (+49 (0) 228 50435-34, g.lohmar@eupd-research.com) oder an Kim Wiersberg (+49 (0) 228 50435-55, k.wiersberg@eupd-research.com).

Weitere Informationen zur The smarter E Europe finden Sie unter http://www.thesmartere.de.

[1] eurostat, 19.03.2026: 47% of EU’s electricity came from renewables in 2025.

[2] IEA, Zugriff am 18.05.2026: Countries & regions – Europe – France – Sources of electricity generation.

[3] Enerdata, 29.01.2026: Italy records 41% share of renewables on electricity consumption in 2025.

[4] IEA, Zugriff am 18.05.2026: Countries & regions – Europe – The Netherlands – Energy supply.

[5] Energy Facts Norway, 02.10.2025: Electricity Production.

[6] EMBER, Zugriff am 18.05.2026: European Electricity Review 2024.

[7] CarbonBrief, 02.01.2026: Analysis: UK renewables enjoy record year in 2025 – but gas power still rises.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

EUPD Research Sustainable Management GmbH

Frau Katja Werner

Adenauerallee 134

53113 Bonn

Deutschland

fon ..: 02285043514

web ..: https://eupd-group.com/de/

email : k.werner@eupd-research.com

Über die EUPD Group

Die EUPD Group ist ein international tätiges Marktforschungs- und Zertifizierungsunternehmen im Bereich Nachhaltigkeit. Seit der Gründung im Jahr 2000 entwickelt das Unternehmen primärdatenbasierte Analysen, Zertifizierungen und Publikationen, um Unternehmen bei der Entwicklung und Umsetzung erfolgreicher Geschäftsstrategien zu unterstützen. Zu den inhaltlichen Schwerpunkten zählen ESG, erneuerbare Energien sowie Corporate Health und soziale Nachhaltigkeit. Ziel der EUPD Group ist es, Markttransparenz zu schaffen, Orientierung zu geben und Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Wettbewerbsfähigkeit in einem dynamischen globalen Umfeld zu sichern und auszubauen.

https://eupd-group.com/de

Pressekontakt:

EUPD Research Sustainable Management GmbH

Frau Katja Werner

Adenauerallee 134

53113 Bonn

fon ..: 02285043514

email : k.werner@eupd-research.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.