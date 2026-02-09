Das eigene Mikrobiom kennen – warum individuelle Darmdiagnostik heute entscheidend für die Gesundheit ist

ZEOLITH WISSEN veröffentlicht exklusives Interview mit dem Mikrobiom-Experten Dr. Paul Hammer (BIOMES) über die individuelle Darmflora und was Mikrobiom-Tests heute leisten können

Unser Darm ist bekanntermaßen weit mehr als nur ein Verdauungsorgan. In der modernen Medizin gilt das Mikrobiom – die Gesamtheit der Darmbakterien und Mikroben – als zentraler Schlüsselfaktor für Immunabwehr, Stoffwechsel, Entzündungsprozesse und sogar für die psychische Gesundheit. Dennoch wissen viele Menschen bis heute nicht, wie es um ihr persönliches Mikrobiom tatsächlich steht. Dies macht jedoch ein zu Hause einfach durchzuführender Mikrobiom-Test längst möglich.

Mit einem neuen, ausführlichen Interview auf ZEOLITH WISSEN rückt nun ein führender Experte dieses hochkomplexe Thema in den Fokus der Öffentlichkeit: Dr. Paul Hammer, Bioinformatiker, Systembiologe und Gründer des Biotechnologie-Unternehmens BIOMES.

Warum das Mikrobiom heute als Schlüssel zur Gesundheit gilt

Im neuen Interview mit ZEOLITH WISSEN, dem wissenschaftlich orientierten Info-Portal rund um das Entgiftungs-Mineral Zeolith, das Mikrobiom und Prävention, erklärt Dr. Hammer verständlich und wissenschaftlich fundiert, warum pauschale Empfehlungen zur Darmgesundheit, etwa die undifferenzierte Einnahme von Probiotika, oft ins Leere laufen – und weshalb ein individueller Mikrobiomtest heute die Grundlage für gezielte Prävention und personalisierte Ernährung darstellt. Denn kein Darm gleicht dem anderen: Zusammensetzung, Vielfalt und Funktion der Darmbakterien unterscheiden sich von Mensch zu Mensch erheblich.

Mikrobiom-Test „INTEST.pro“: Individuelle Diagnostik statt allgemeiner Empfehlungen

Moderne Mikrobiomdiagnostik setzt dabei nicht mehr auf grobe Schätzungen, sondern auf präzise DNA-Analysen. Mithilfe hochauflösender Sequenzierungstechnologien lassen sich bakterielle Muster erkennen, funktionelle Zusammenhänge verstehen und individuelle Besonderheiten sichtbar machen. Genau hier setzt die Arbeit von Dr. Hammer mit dem von ihm entwickelten Mikrobiom-Test INTEST.pro an: Sein Ansatz verbindet modernste Bioinformatik mit einer ständig wachsenden wissenschaftlichen Datenbasis aus internationalen Studien.

Grundlage für ein intaktes Mikrobiom: Ein gesunder Darm braucht einen gesunden Boden

Ein zentraler Punkt des Interviews: Das Mikrobiom braucht eine stabile Grundlage. Bevor die Darmflora gezielt unterstützt werden kann, muss der Darm entlastet und stabilisiert werden. Denn Belastungen durch Umweltgifte, Schadstoffe oder Stoffwechselrückstände können das empfindliche Gleichgewicht im Darm erheblich stören.

In diesem Zusammenhang wird auch der Wirkstoff PMA-Zeolith als wissenschaftlich untersuchte Möglichkeit genannt, den Darm zu regenerieren und die Darmbarriere zu unterstützen – und zwar als grundlegende Voraussetzung, damit sich das Mikrobiom überhaupt nachhaltig entwickeln kann.

Dr. Paul Hammer: Warum Standardlösungen dem Darm nicht gerecht werden

Das Interview beleuchtet, warum viele Menschen trotz vermeintlich gesunder Ernährung unter anhaltenden Beschwerden leiden, welche Rolle moderne Lebensbedingungen für die Darmflora spielen und weshalb Einheitslösungen dem hochkomplexen System Darm häufig nicht gerecht werden.

„Der Darm ist kein standardisiertes System, das sich mit pauschalen Empfehlungen reparieren lässt. Jeder Mensch bringt ein individuelles mikrobielles Ökosystem mit – und genau das muss man zunächst verstehen, bevor man gezielt unterstützen kann“, erklärt Dr. Paul Hammer im Interview.

Der Wissenschaftler plädiert daher für einen differenzierten Blick: weg von kurzfristigen Trends und allgemeinen Ratschlägen, hin zu datenbasierter, individueller Gesundheitsvorsorge, die auf einer präzisen Analyse des persönlichen Mikrobioms aufbaut.

ZEOLITH WISSEN: Evidenzbasierte Aufklärung rund um Darmgesundheit

Mit dem Interview setzt ZEOLITH WISSEN einen weiteren Schwerpunkt auf wissenschaftlich fundierte Aufklärung rund um Darmgesundheit, Mikrobiom, Umweltbelastungen und moderne Diagnostik. Leserinnen und Leser erhalten nicht nur Einblicke in aktuelle Forschung, sondern auch eine klare Orientierung, wie sie ihre Darmgesundheit besser verstehen und gezielt unterstützen können.

Das vollständige Interview mit Dr. Paul Hammer lesen Sie auf ZEOLITH WISSEN:

https://www.zeolith-wissen.de/zeolith-news/interviews/mikrobiom-verstehen-dr-paul-hammer-klaert-auf

Über ZEOLITH WISSEN

ZEOLITH WISSEN ist ein journalistisches und unabhängiges Informations-Portal zu den Themen Zeolith, Darmgesundheit, Mikrobiom, Ernährung und Prävention mit wissenschaftlicher Ausrichtung. ZEOLITH WISSEN wurde von einer Medizinjournalistin und einem dank Zeolith genesenen Reizdarm-Patienten ins Leben gerufen, der aufgrund der zahlreichen Kritik und Desinformation im Internet erst nach Jahren und vielen anderen Behandlungsversuchen zu Zeolith griff – mit Erfolg. ZEOLITH WISSEN hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, klare und wissenschaftlich fundierte Informationen rund um das Vulkangestein Zeolith im medizinischen Bereich zu publizieren, um anderen Betroffenen und Interessierten Fakten und aktuelle Informationen an die Hand zu geben.

