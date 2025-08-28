Das Buch der Wahrheit – wie der Erzengel Michael dich führt, befreit und heilt.

Erzengel Michael erleben: Spirituelle Führung, Schutz und Heilung. Das neue, kraftvolle und ehrliche Buch der Wahrheit von Udo Golfmann als kraftvolle Begleitung für deine spirituelle Transformation.

Bretten, 28.08.2025 – Ein Buch, das die Kraft hat, dein Leben zu ändern – das Buch der Wahrheit

Wir leben in einer Zeit und Welt des Wandels. Viele Menschen sind erschüttert und verunsichert. Alte Gewissheiten gehen verloren und Strukturen brechen zusammen. Spirituelle Führung und spirituelle Heilung sehnen viele Menschen herbei. Auf dem Weg zur Wahrheit, Erleuchtung und zum inneren Frieden ist das Buch von Udo Golfmann, einem der bekanntesten Heiler und Engeltherapeuten in Deutschland, eine Handreichung und ein Lichtblick für alle, die auf der Suche nach der Wahrheit und nach sich selbst sind.

Das im Juli 2025 erschienene Buch hat schon kurz nach Erscheinen zahlreiche Leser gefunden. Die Reaktionen auf Erzengel Michaels Buch der Wahrheit sind überwältigend. Auf 270 Seiten erfährt der Leser und Suchende Wahrheiten, die sein Leben grundsätzlich verändern und zum Besseren wenden werden. Keiner versteht es so wie Udo Golfmann, die kraftvolle Botschaft des Erzengels Michael zu vermitteln und zugänglich zu machen.

Spirituelle Heilung aus berufener Hand

Wer Spirituelle Führung und spirituelle Heilung sucht, sollte das Buch der Wahrheit von Udo Golfmann kennen und studieren. Nirgends findet sich die Botschaft von Erzengel Michael, dem Kriegsherrn der Ur-Liebe-Licht-Quelle, deutlicher und direkter. Das Buch ist ein spiritueller Leitfaden für alle, die auf der Suche nach Lösung und Erlösung sind, die ihr Herz öffnen, ihren Geist klären und ihren Blick für die Wahrheit und die göttliche Botschaft schärfen wollen. Das Erwachen ist freilich kein sanfter Prozess, sondern ein radikaler, erschütternder, mitunter schmerzhafter. Denn das Buch macht bewusst, in was für einer Welt voller Lügen, Täuschungen und Illusionen wir leben.

Der Wahrheit ins Gesicht zu schauen, ist etwas für Mutige, denn alles was falsch war, bricht zusammen, ehe das Wahre, Echte und Göttliche ans Licht tritt. Udo Golfmann ist dem Erzengel Michael persönlich begegnet. Das macht seine Schrift und die Botschaft, die er vermittelt, so authentisch und wahrhaftig. Denn Erzengel Michael hat ihm sein Buch praktisch selbst übergeben.

Zu dem Zeitpunkt der Übergabe war der Autor selbst am Tiefpunkt seines Lebens angekommen. Das Buch der Wahrheit vermochte ihn schließlich zu retten. Die spirituelle Führung des Erzengels Michael machte es möglich, es Wort für Wort zu Papier zu bringen und die Botschaft in die Welt zu tragen, um auch andere verlorene Seelen zu retten, indem sie nun die Wahrheit erfahren und sich selbst zu erkennen vermögen. Jeder, der die Botschaft von Erzengel Michael gelesen und verstanden hat, muss sie in die Welt hinaustragen und an Freunde und liebe Menschen vermitteln. Udo Golfmann hat sie in einzigartiger Weise in Worte gefasst.

https://www.udo-golfmann.de/

Udo Golfmann wurde 1979 unter dem Sternzeichen Krebs, Aszendent Fische, als Kind einer deutschen Mutter und eines Vaters mit italienischen Wurzeln geboren. Bereits in seiner frühen Kindheit hatte er seine ersten außersinnlichen Erfahrungen. Er erkannte, dass er mit einer erweiterten Wahrnehmung geboren wurde und konnte Engel, liebe Verstorbene und andere Lichtwesen, wie Feen und Elfen sehen und mit ihnen kommunizieren.

Später entschloss Udo sich, auf seinem Weg zur Bewusstseinserweiterung zwei Ausbildungen bei Doreen Virtue zu absolvieren und hat eine abgeschlossene Ausbildung zum Certified Angel ReaderTM und zum Angel Therapy PracticionerTM (Engeltherapeut). Udo Golfmann hat ein Ausbildungskonzept der Matrix Heilung mit den Engeln entwickelt und bildet spirituelle Lebensberater und Heiler aus. Udo Golfmann berät seit über 25 Jahren Menschen in allen Lebensbereichen mit großer Treffsicherheit, er sagt: „Die Engel helfen immer und finden für jedes Problem, egal wie groß es erscheinen mag, einen positiven Lösungsweg.“



