Computerschrott Entsorgung in Rostock – Verantwortungsvoll, zertifiziert und gesellschaftlich wertvoll

Sichere Computerschrott Entsorgung in Rostock: ProCoReX vernichtet Daten nachhaltig und realisiert Umweltschutz.

Die sichere Entsorgung von Altgeräten wird zu einer echten Herausforderung, wenn sensible Daten ins Spiel kommen. Wer bei der Computerschrott Entsorgung in Rostock nichts dem Zufall überlassen will, entscheidet sich für ProCoReX als Experten für zertifizierte Datenvernichtung und Ressourcenmanagement.

Zu Beginn der Zusammenarbeit bietet ProCoReX eine umfassende Beratung rund um die komplizierten Anforderungen der Computer Schrott Entsorgung in Rostock. Nach der Erfassung aller Geräte kümmern sich die Teams um die schnelle und gesicherte Abholung. Festplatten und andere Speicher werden separat nach DIN 66399 zerstört, damit Firmen und Institutionen absolute Datensicherheit genießen – inklusive rechtssicherem Nachweis.

Jeder Auftrag in der Computerschrott Entsorgung in Rostock trägt aber auch dazu bei, ökologische und soziale Projekte zu verwirklichen. So finanziert ProCoReX durch jede Bestellung Aufforstungsprogramme und verschiedene Initiativen für eine gerechtere Gesellschaft.

Von der ersten Kontaktaufnahme über individuelle Terminvereinbarungen bis hin zur abschließenden Dokumentation – die Computer Schrott Entsorgung in Rostock mit ProCoReX ist ganzheitlich und zukunftsorientiert. Damit setzt ProCoReX neue Standards für ethisch verantwortungsvolle und sichere IT-Entsorgung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.computerschrott-deutschland.de/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

