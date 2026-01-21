Computerschrott Entsorgung in Dortmund – Sicherheit, Service und Nachhaltigkeit mit ProCoReX

Mit jeder Computerschrott Entsorgung in Dortmund via ProCoReX werden sensible Daten sicher gelöscht und die Umwelt geschützt – für ein Plus an Sicherheit und Verantwortung.

Die anfallenden Altgeräte in Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen verlangen nach besonderen Lösungen. Bei der Computerschrott Entsorgung in Dortmund läuft bei ProCoReX jeder Schritt kontrolliert, nachvollziehbar und gesetzeskonform ab. Kunden erleben einen reibungslosen Prozess, der bereits mit der unkomplizierten Abstimmung zur Computer Schrott Entsorgung in Dortmund beginnt.

Alte PCs, Notebooks, Server und Peripheriegeräte werden termingerecht und direkt beim Auftraggeber abtransportiert. ProCoReX übernimmt die vollständige Datenträgervernichtung nach modernsten Standards. Gerade beim Thema Datenschutz macht es das Unternehmen seinen Partnern leicht, durch automatische Ausstellung von Vernichtungszertifikaten jede Compliance-Forderung sicher zu erfüllen.

Nach der manipulierungssicheren Festplattenvernichtung werden sämtliche verwertbaren Materialien sortiert und dem Recycling zugeführt. So verbindet die Computerschrott Entsorgung in Dortmund ökonomische Effizienz mit ökologisch nachhaltigem Handeln. Darüber hinaus unterstützt ProCoReX über jeden Auftrag hinaus noch Projekte wie großangelegte Baumpflanzungen und Initiativen für soziale Gerechtigkeit.

Ein weiteres Plus für alle, die eine Computer Schrott Entsorgung in Dortmund beauftragen: Bei ProCoReX profitieren Kunden sowohl von persönlicher Beratung als auch von herausragendem Service – ganz gleich, ob es sich um Einzelgeräte oder Großmengen handelt. So bleibt IT-Entsorgung in Dortmund nicht nur sicher, sondern auch gesellschaftlich wertvoll.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.computerschrott-deutschland.de/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.computerschrott-deutschland.de/

email : info@procorex.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.