Computer und PC Entsorgung in Hannover: ProCoReX Europe GmbH optimiert IT-Entsorgung durch die zertifizierung

ProCoReX Europe GmbH: Effiziente Computer und PC Entsorgung in Hannover mit zertifizierter Datenträgervernichtung für maximale Sicherheit und nachhaltige Prozesse.

Digitalisierung, Datenschutz und Nachhaltigkeit sind für moderne Unternehmen untrennbar mit-einander verbunden. Die ProCoReX Europe GmbH bietet mit der Computer und PC Entsorgung in Hannover einen effizienten Rundum-Service, der exakt auf diese Herausforderungen zugeschnitten ist. Der Kern des Angebotes: die zertifizierte Datenträgervernichtung in Hannover nach DIN 66399.

Im Rahmen der Dienstleistung werden ausgediente Rechner, Laptops und Server zunächst fachgerecht abgeholt und sicher gelagert. Anschließend erfolgt die physische Vernichtung aller vorhandenen Datenträger, unterstützt von modernster Technologie und qualifizierten Fachkräften. Nach erfolgter Entsorgung stellt ProCoReX ein Zertifikat über die Datenträgervernichtung aus – ein unverzichtbarer Nachweis für interne Dokumentationen, Compliance-Prüfungen und externe Audits.

Die Computer und PC Entsorgung in Hannover bedeutet bei ProCoReX Europe GmbH immer auch nachhaltiges Wertstoffmanagement: Wertvolle Rohstoffe werden in den Kreislauf zurückgeführt, umweltschädliche Materialien sicher entsorgt. Das stärkt die Umweltbilanz der Unterneh-men und unterstreicht nachhaltiges Handeln.

Mit Erfahrung, Fachwissen und einer konsequent kundenorientierten Betreuung ermöglicht ProCoReX Europe GmbH die Computer und PC Entsorgung in Hannover samt zertifizierter Datenträgervernichtung so einfach, sicher und effizient wie nie zuvor – ein klarer Gewinn für Unternehmen, Gesellschaft und Umwelt.

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.procorex.de/entsorgung-hannover/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

