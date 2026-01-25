Computer und PC Entsorgung in Münster: ProCoReX Europe GmbH Komfort, Rechtskonformität und Vernichtung

Mit ProCoReX Europe GmbH wird die Computer und PC Entsorgung in Münster komfortabel, sicher und rechtssicher – dank zertifizierter Datenträgervernichtung nach DIN 66399.
Die Entsorgung von Alt-IT ist für Unternehmen häufig eine zusätzliche Belastung. Mit ProCoReX Europe GmbH wird die Computer und PC Entsorgung in Münster zum komfortablen, vollständig delegierbaren Prozess – selbstverständlich inklusive zertifizierter Datenträgervernichtung.
Das Unternehmen übernimmt in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber die Planung und Logistik von der Vorab-Bestandsaufnahme bis zur finalen Vernichtung der Datenträger nach höchstem Standard. Die zertifizierte Datenträgervernichtung in Münster erfolgt nach DIN 66399, ist vollständig dokumentiert und wird mit einem rechtsgültigen Nachweis belegt. Kundinnen und Kunden profitieren dadurch von umfassender Compliance-Sicherheit auch bei intensiven Audits oder DSGVO-Prüfungen.
Die ressourcenschonende Behandlung elektronischer Komponenten gehört zum Selbstverständnis von ProCoReX: Funktionstüchtige Teile werden recycelt, schadhafte Stoffe sicher ausgeschleust. Das Ergebnis ist eine Computer und PC Entsorgung in Münster, die auf Effizienz, Nachweisfähigkeit und Nachhaltigkeit setzt – mit persönlicher Betreuung durch das ProCoReX-Team.
Mit ProCoReX Europe GmbH wählen Unternehmen in Münster einen Servicepartner, der IT-Entsorgung, zertifizierte Datenträgervernichtung und nachhaltige Lösungen nahtlos miteinander verbindet.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
ProCoReX Europe GmbH
Herr Aleksander Jan Jakubowski
Rudolf-Diesel-Straße 2
59425 Unna
Deutschland
fon ..: 023139757743
web ..: https://www.procorex.de/entsorgung-muenster/
email : info@procorex.de
Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.
