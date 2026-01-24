Computer und PC Entsorgung in Frankfurt: ProCoReX Europe GmbH treibt Digitalisierung mit zertifizierung

ProCoReX Europe GmbH bietet Computer und PC Entsorgung in Frankfurt mit zertifizierter Datenträgervernichtung und fördert so digitale Sicherheit und nachhaltige IT-Modernisierung.

Die Modernisierung der IT-Landschaft stellt Unternehmen in Frankfurt vor neue Herausforderungen. ProCoReX Europe GmbH unterstützt diesen Wandel als zuverlässiger Partner für Computer und PC Entsorgung mit zertifizierter Datenträgervernichtung. Damit gelingt der digitale Neustart sicher, rechtskonform und mit nachhaltigem Mehrwert.

Ob beim Austausch von Arbeitsplatzcomputern, der Erneuerung von Serverparks oder der Stilllegung ganzer IT-Strukturen – ProCoReX Europe GmbH koordiniert jeden Schritt: Von der individuellen Beratung und sicheren Abholung bis hin zur vollständigen, zertifizierten Datenträgervernichtung in Frankfurt nach DIN 66399. So werden sämtliche Datenträger, unabhängig vom Gerätetyp, unwiederbringlich zerstört und alle Prozesse transparent dokumentiert.

Der Kunde erhält nach Abschluss jeder Computer und PC Entsorgung in Frankfurt ein offizielles Vernichtungszertifikat, das für Prüfungen, Audits oder interne Kontrollen genutzt werden kann. Neben rechtlicher Sicherheit setzt ProCoReX auf nachhaltige Kreislaufwirtschaft: Wertstoffe werden recycelt, elektronische Komponenten sinnvoll wiederverwertet und schadhafte Substanzen umweltschonend entsorgt.

ProCoReX Europe GmbH ermöglicht so eine IT-Entsorgung, die Unternehmensdaten schützt, Ressourcen effizient nutzt und einen wichtigen Beitrag zur Digitalisierung und Nachhaltigkeit der Region Frankfurt leistet.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.procorex.de/entsorgung-frankfurt/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.procorex.de/entsorgung-frankfurt/

email : info@procorex.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.