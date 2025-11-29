Computer- und PC Entsorgung in Hamburg: ProCoReX Europe GmbH garantiert Datensicherheit

Mit ProCoReX Europe GmbH gelingt die Computer- und PC Entsorgung in Hamburg – inklusive zertifizierter Datenträgervernichtung für vollumfänglichen Datenschutz und nachhaltige IT-Entsorgung.

Im digitalen Zeitalter entscheidet die sichere Handhabung von Alt-IT maßgeblich über den Datenschutz und das Vertrauen in ein Unternehmen. ProCoReX Europe GmbH hat sich darauf spezialisiert, Computer- und PC Entsorgung in Hamburg durchzuführen und dabei zertifizierte Datenträgervernichtung zum integralen Servicebestandteil zu machen.

Jede Abholung und Entsorgung wird präzise geplant und von erfahrenen Fachkräften durchgeführt. Nach der Identifikation aller sensiblen Datenträger erfolgt die zertifizierte Datenträgervernichtung in Hamburg gemäß den Vorgaben der DIN 66399. Dieser Prozess wird transparent dokumentiert; das Vernichtungszertifikat belegt gegenüber Behörden, Partnerinnen und Kundinnen die Einhaltung aller gesetzlichen Anforderungen.

Nachhaltigkeit wird im gesamten Unternehmensprozess von ProCoReX Europe GmbH sichtbar Wiederverwertbare Materialien werden recycelt, Schadstoffe umfassend entfernt und umweltschonend entsorgt. Kunden erhalten einen ganzheitlichen Service – von der ersten Beratung bis zur vollständig abgeschlossenen, revisionssicheren Computer- und PC Entsorgung in Hamburg.

Mit ProCoReX Europe GmbH wählen Organisationen und Firmen einen Partner, der IT-Altgeräte nicht nur abholt, sondern jeder Etappe – insbesondere der Datenträgervernichtung in Hamburg höchste Priorität und absolute Verlässlichkeit einräumt. So bleibt der Datenschutz gesichert und die IT-Entsorgung nachhaltig geregelt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-edv-it-entsorgung-hamburg.html

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

