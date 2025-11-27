Computer- und PC Entsorgung in Düsseldorf: ProCoReX Europe GmbH – Ihr sicherer Partner

ProCoReX Europe GmbH steht für transparente Computer und PC Entsorgung in Düsseldorf – mit zertifizierter Datenträgervernichtung auf höchstem Sicherheitsniveau.

Die professionelle und gesetzeskonforme Entsorgung von Alt-IT ist ein entscheidender Baustein für nachhaltigen Datenschutz und das Vertrauen von Kundinnen und Partnerinnen. ProCoReX Europe GmbH setzt bei der Computer- und PC Entsorgung in Düsseldorf neue Maßstäbe – mit einem Fokus auf zertifizierter Datenträgervernichtung in Düsseldorf nach strengen Industriestandards.

Von der ersten Anfrage bis zur rechtsverbindlichen Dokumentation aller Entsorgungsprozesse begleitet ProCoReX seine Kundschaft persönlich. Die Computer- und PC Entsorgung in Düsseldorf umfasst die sichere Abholung ausgedienter Geräte, die geschützte Lagerung und die vollständige Übernahme des Vernichtungsprozesses. Jedes Datenmedium wird nach den Vorgaben der DIN 66399 vernichtet – die offizielle Bestätigung jeder Datenträgervernichtung in Düsseldorf schafft maximale Nachweissicherheit.

Zudem engagiert sich ProCoReX Europe GmbH für einen verantwortungsvollen Umgang mit Wertstoffen. Elektronikschrott wird sortenrein recycelt, Schadstoffe umweltschonend entsorgt und wiederverwertbare Komponenten dem Produktionskreislauf zurückgeführt. So profitieren Unternehmen nicht nur vom Schutz ihrer Daten und Einhaltung sämtlicher Datenschutzrichtlinien, sondern stärken auch ihre Umweltbilanz.

Mit umfassendem Service, persönlicher Beratung und geprüften Prozessen bietet ProCoReX Europe GmbH Computer- und PC Entsorgung in Düsseldorf mit zertifizierter Datenträgervernichtung für Zukunftssicherheit, nachweisbaren Datenschutz und nachhaltigen Unternehmenserfolg.

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

