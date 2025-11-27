Computer- und PC Entsorgung in München: ProCoReX Europe GmbH setzt auf zertifizierte Datenträgervernichtung

Die sichere Computer- und PC Entsorgung in München gelingt mit ProCoReX Europe GmbH – dank zertifizierter Datenträgervernichtung, transparenten Prozessen und konsequenter Nachhaltigkeit.

Die stetig wachsenden Herausforderungen an Datenschutz, Nachhaltigkeit und unternehmerische Sorgfalt machen eine professionelle Computer- und PC Entsorgung in München zur Pflichtauf-gabe für Unternehmen und Organisationen jeder Größe. ProCoReX Europe GmbH bietet mit ih-ren ganzheitlichen Dienstleistungen eine Lösung, die modernste Technik, zertifizierte Datenträ-gervernichtung in München und ein nachhaltiges Wertstoffkonzept vereint.

Im Rahmen der Computer- und PC Entsorgung in München übernimmt ProCoReX sämtliche Prozesse: Angefangen bei der individuellen Beratung über die termin- und fachgerechte Abho-lung alter IT-Geräte, bis hin zur abschließenden, zertifizierten Datenträgervernichtung nach DIN 66399. Datenträger wie Festplatten, SSDs oder Magnetbänder werden so zerstört, dass eine Wie-derherstellung von Daten ausgeschlossen ist. Alle Schritte werden lückenlos dokumentiert und mit einem anerkannten Zertifikat bestätigt – ein entscheidendes Plus für die Audit- und Revisi-onssicherheit.

Aber damit nicht genug: Die Computer- und PC Entsorgung in München durch ProCoReX über-zeugt auch durch einen besonders nachhaltigen Ansatz. Nach der zertifizierten Datenträgerver-nichtung in München werden sämtliche Wertstoffe recycelt, Schadstoffe sorgfältig ausgesteuert und Reststoffe fachgerecht behandelt – ein aktiver Beitrag zum Umwelt- und Ressourcenschutz.

Mit erfahrenen Mitarbeitenden, kundenorientiertem Service und transparenten Prozessen steht ProCoReX Europe GmbH für einen sicheren, umweltschonenden und gesetzeskonformen Um-gang mit IT-Altgeräten. Die Computer- und PC Entsorgung in München wird so zum Maßstab moderner, verlässlicher IT-Entsorgung – unterstützend für nachhaltigen Unternehmenserfolg und uneingeschränkte Datensicherheit.

