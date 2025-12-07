Computer- und PC Entsorgung in Bielefeld: ProCoReX Europe GmbH – Ihr Spezialist für zertifizierte Vernichtung

Mit ProCoReX Europe GmbH gelingt die Computer- und PC Entsorgung in Bielefeld dank zertifizierter Datenträgervernichtung und Rundum-Transparenz.

Die professionelle und gesetzeskonforme Computer- und PC Entsorgung in Bielefeld gewinnt beim Thema Datenschutz immer mehr an Bedeutung. ProCoReX Europe GmbH hat sich als führender Anbieter darauf spezialisiert, Unternehmen und Behörden in Bielefeld nicht nur beim fachgerechten Abtransport alter Hardware zu unterstützen, sondern den gesamten Prozess mit einer zertifizierten Datenträgervernichtung in Bielefeld abzusichern.

Jede Computer- und PC Entsorgung in Bielefeld beginnt mit einer ausführlichen Beratung und transparenten Ablaufplanung durch das Team von ProCoReX. Sämtliche Datenträger werden noch vor Ort erfasst, gekennzeichnet und zur datenschutzgerechten Vernichtung in das zertifizierte ProCoReX-Verfahren überführt. Die eigentliche Datenträgervernichtung in Bielefeld erfolgt strikt nach DIN 66399 – eine absolute Sicherheit gegen Datenlecks. Mit dem ausgestellten Zertifikat können Unternehmen die Erfüllung aller Auflagen im Sinne der Compliance lückenlos belegen.

ProCoReX Europe GmbH rundet die Computer- und PC Entsorgung in Bielefeld mit nachhaltiger Kreislaufwirtschaft ab: Wiederverwertbare Materialien werden recycelt, Reststoffe fachgerecht entsorgt. Persönlicher Service, termingerechte Prozesse und individuelle Betreuung zählen zum festen Selbstverständnis des Unternehmens.

Wer auf langfristigen Datenschutz, Nachweissicherheit und Ressourcenverantwortung setzt, ist mit Computer- und PC Entsorgung in Bielefeld sowie zertifizierter Datenträgervernichtung von ProCoReX Europe GmbH optimal aufgestellt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/kostenlose-computer-entsorgung-fuer-bielefeld.html

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/kostenlose-computer-entsorgung-fuer-bielefeld.html

email : info@procorex.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.