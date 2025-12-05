Computer und PC Entsorgung in Bochum: ProCoReX Europe GmbH verstärkt Datenschutz im Mittelstand

Gerade für mittlere und große Unternehmen ist ProCoReX Europe GmbH der Partner für Computer und PC Entsorgung in Bochum mit zertifizierter Datenträgervernichtung für maximale Sicherheit.

Im Mittelstand werden Datenschutz und nachhaltiges Wirtschaften zunehmend zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, IT-Altgeräte wie Computer, Laptops und Server zuverlässig sowie gesetzeskonform zu entsorgen. Die ProCoReX Europe GmbH bietet mit ihrer Computer und PC Entsorgung in Bochum gezielte Lösungen, die exakt auf die Anforderungen mittlerer und großer Unternehmen zugeschnitten sind. Jeder Entsorgungsauftrag beinhaltet die zertifizierte Datenträgervernichtung in Bochum nach DIN 66399 sowie eine persönliche Betreuung, die auf konkrete Zeitressourcen und Unternehmensprozesse Rücksicht nimmt.

Nach einer unkomplizierten Terminvereinbarung übernimmt ProCoReX die Abholung der Altgeräte direkt vor Ort. Sämtliche Wertstoffe und Datenträger werden fachgerecht getrennt, bevor alle Speichermedien im Rahmen der Datenträgervernichtung in Bochum fachgerecht und dokumentiert vernichtet werden. Für jedes Medium stellt das Unternehmen ein offizielles Zertifikat aus, welches für maximale Rechtssicherheit und den Schutz sensitiver Daten sorgt.

Die Computer und PC Entsorgung in Bochum ist dabei nicht nur auf Sicherheit ausgelegt, sondern trägt auch aktiv zur Ressourcenschonung bei: Wertstoffe werden dem Recycling zugeführt, um die Kreislaufwirtschaft zu unterstützen. Zusätzlich erhalten Unternehmen eine nachvollziehbare, verständliche Beratung zu jedem Prozessschritt – für IT-Entsorgung, die effizient, rechtssicher und nachhaltig überzeugt.

