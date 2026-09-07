commonreal GmbH als Business Innovator ausgezeichnet

Laut Deutschem Innovationsinstitut diind überzeugt die commonreal GmbH durch eine klar fokussierte Innovationsstrategie, die

gesellschaftlichen Mehrwert mit wirtschaftlicher Tragfähigkeit verbindet.

Die commonreal GmbH ist mit der Auszeichnung „Business Innovator“ des Deutschen Innovationsinstituts (diind) geehrt worden.

Das Siegel würdigt Unternehmen, die Innovationskraft, Zukunftsorientierung und eine überzeugende Positionierung in ihrem Markt nachhaltig miteinander verbinden.

Die Auszeichnung basiert auf einem umfassenden Prüfverfahren, das unter anderem den digitalen Außenauftritt, die Wahrnehmung des Unternehmens sowie dessen Innovationsfähigkeit und strategische Zukunftsorientierung berücksichtigt. commonreal konnte in allen geprüften Bereichen mit Bravour überzeugen und sich damit als zukunftsgerichtetes Unternehmen positionieren.

commonreal entwickelt Immobilienprojekte mit hoher Standortqualität, nachhaltigen ESG-Standards und einem klaren Fokus auf langfristige Werthaltigkeit. Dabei konzentriert sich das Unternehmen auf Kindertagesstätten und Seniorenwohnen.

Mit seinem klaren Anspruch an Qualität, Nachhaltigkeit und gesellschaftlich relevante Immobilienlösungen steht commonreal für eine moderne Form der Projektentwicklung. Das Unternehmen verbindet wirtschaftliche Perspektiven mit einer langfristig angelegten Wertschöpfung und schafft so Immobilien, die den Anforderungen von heute ebenso gerecht werden wie den Bedürfnissen zukünftiger Generationen.

„Die Auszeichnung als Business Innovator bestätigt unseren Anspruch, Projektentwicklung verantwortungsvoll, zukunftsorientiert und mit einem klaren Blick auf gesellschaftliche Veränderungen zu gestalten“, erklärt Oguz Kusdil, Gründer und Geschäftsführer der commonreal GmbH.

„Wir verstehen Innovation nicht als Selbstzweck, sondern als Grundlage dafür, nachhaltige und lebenswerte Räume mit langfristigem Mehrwert zu schaffen.“

Die Auszeichnung unterstreicht die Rolle der commonreal GmbH als innovativer Akteur in der Immobilienwirtschaft.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

commonreal GmbH

Herr Jörg Ramms

Nymphenburgerstraße 213

80639 München

Deutschland

fon ..: 089 28940414

web ..: https://www.commonreal.com

email : j.ramms@commonreal.com

Die commonreal GmbH ist ein bundesweit tätiger Projektentwickler mit Sitz in München, der sich auf die Entwicklung nachhaltiger Sozialimmobilien spezialisiert hat. Das Unternehmen realisiert moderne Kindertagesstätten, Senioren-Wohn-Konzepte und generationenübergreifende Quartiere. Mit einem integrierten Ansatz begleitet commonreal Projekte von der Standortentwicklung über die Planung bis zur Realisierung und schafft Immobilien, die wirtschaftliche Nachhaltigkeit mit gesellschaftlichem Mehrwert verbinden.

Pressekontakt:

commonreal GmbH

Herr Jörg Ramms

Nymphenburgerstraße 213

80639 München

fon ..: 089 28940414

email : j.ramms@commonreal.com

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