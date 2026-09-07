Open Door Besichtigung: 11.09.2026 in Menden Platte Heide (Reihenmittelhaus)

Dieses Reihenmittelhaus in Platte Heide überzeugt mit einem hervorragenden Modernisierungsgrad, vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten und viel Potenzial zur individuellen Gestaltung.

Sie sind auf der Suche nach einem neuen Zuhause in Menden mit wenig bis kaum Renovierungsbedarf und jede Menge Möglichkeiten? Dann besuchen Sie unsere Open Door Besichtigung und lernen Sie diese interessante Immobilie ganz unverbindlich kennen. _Am 11.09.2026 von 16:00 bis 18:00 Uhr_ begrüßt Sie unsere Immobilienmaklerin Lea Schmaler gemeinsam mit ihrem Team in der Eisenberger Straße 91 in 58708 Menden.

Dieses Reihenmittelhaus in Platte Heide überzeugt mit einem hervorragenden Modernisierungsgrad, vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten und viel Potenzial zur individuellen Gestaltung. Die gemütliche Immobilie bietet rund 100 m² Wohnfläche, zwei Badezimmer, ein separates Gäste-WC, eine Terrasse, drei Stellplätze, eine PV-Anlage sowie Fußbodenheizung sowie zahlreiche Möglichkeiten, Ihren Wohntraum ganz nach Ihren Vorstellungen zu verwirklichen. Eine ideale Gelegenheit für alle, die ein Haus nach dem Motto: „Einziehen und Wohlfühlen“ suchen.

Nutzen Sie die Gelegenheit, das Haus ohne vorherige Terminvereinbarung zu besichtigen, Fragen direkt vor Ort zu stellen und sich selbst von den Möglichkeiten dieser Immobilie zu überzeugen. In entspannter Atmosphäre erwarten Sie frisch gebackene Waffeln, kostenlose Erfrischungen und eine persönliche Beratung rund um die Immobilie. Jeder Interessent ist herzlich willkommen – eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Veranstaltungsdetails

Was? Open Door Besichtigung

Wann? 11.09.2026 | 16:00 – 18:00 Uhr

Wo? Eisenberger Straße 91, 58708 Menden (Sauerland)

Unsere Highlights für Sie

– Frisch gebackene Waffeln – kostenlos für alle Besucher

– Persönliche Beratung durch unser Maklerteam

– Kostenlose alkoholfreie Erfrischungen

– Umfangreiche Informationen zur Immobilie

– Wissenswertes rund um Dieckmann Immobilien

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dieckmann Immobilien GmbH

Frau Lea Schmaler

Rathausstraße 19

58239 Schwerte

Deutschland

fon ..: +49 (0) 23 04 – 23 96 110

web ..: https://www.dieckmann-immobilien.de/open-door-rehenmittelhaus-menden

email : schmaler@dieckmann-immobilien.de

Das Team der Dieckmann Immobilien GmbH steht für moderne, transparente und kompetente Immobiliendienstleistungen. Als erfahrene Immobilienmakler bringen wir Verkäufer und Käufer sowie Vermieter und Mieter erfolgreich zusammen – mit dem Ziel, für alle Beteiligten die beste Lösung zu erzielen. Dabei begleiten wir Sie persönlich und professionell durch den gesamten Verkaufs- oder Vermietungsprozess. Vertrauen Sie auf über 3500+ zufriedene Kunden!

Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Immobilienbranche und als Mitglied im IVD-Immobilienverband bieten wir fundierte Marktkenntnis, starke regionale Präsenz und höchste Qualitätsstandards. Wir vermitteln Wohn- und Gewerbeimmobilien in Schwerte, im Ruhrgebiet, im Sauerland sowie in der Region Duisburg – zuverlässig, marktgerecht und maximal zielorientiert.

Pressekontakt:

Dieckmann Immobilien GmbH

Herr Niko Majchrzak

Rathausstraße 19

58239 Schwerte

fon ..: 02304952980

email : pr@dieckmann-immobilien.de

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