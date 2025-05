Clean Skincare: Reizarme Pflege für gesunde Haut

Clean Skincare: Minimalistische Pflege ohne Duftstoffe, Emulgatoren oder Alkohol – ideal für sensible Haut. Schützt, beruhigt und stärkt die Hautbarriere reizarm und effektiv.

In den letzten Jahren ist der Begriff „Clean Skincare“ zu einem zentralen Schlagwort in der Hautpflegewelt geworden. Aber was bedeutet das eigentlich – und wie kann reizarme Pflege konkret aussehen?

Was bedeutet „Clean Skincare“?

Clean Skincare steht für Produkte, die auf das Wesentliche reduziert sind und ohne potenziell problematische Inhaltsstoffe auskommen. Dabei geht es nicht nur darum, dass die Produkte „natürlich“ sind, sondern auch darum, dass sie frei von bedenklichen Zusätzen sind:

* ohne Duftstoffe oder Allergene wie ätherische Öle

* ohne synthetische Konservierungsmittel wie Parabene

* ohne Alkohol

* ohne Silikone, Sulfate und Mikroplastik

* möglichst auch emulgatorfrei, um die Hautbarriere zusätzlich zu schonen und zu stärken

Das Ziel: Hautfreundliche Pflege, die das Risiko für Irritationen minimiert.

Warum reizarm so wichtig ist

Unsere Haut ist unser größtes Organ – und sie ist täglich zahlreichen Belastungen ausgesetzt. Aggressive Reinigungsprodukte, Umwelteinflüsse oder hormonelle Schwankungen können das Gleichgewicht unserer Hautbarriere stören. Deshalb ist eine reizarme Pflege besonders wichtig, um:

* Rötungen und Irritationen zu vermeiden

* die natürliche Schutzfunktion der Haut zu stärken

* ein ebenmäßiges, gesundes Hautbild zu fördern

Worauf du bei Clean Skincare achten solltest

1. Sanfte Reinigung

Statt aggressiver Tenside lieber auf milde, sulfatfreie Reinigungsprodukte setzen, die dem pH-Wert der Haut entsprechen, die Hautbarriere respektieren und nicht austrocknen.

2. Beruhigende Wirkstoffe statt Parfüm

Duftstoffe in der Gesichtspflege sind unnötig und können die Haut reizen. Besser: Produkte mit beruhigenden Wirkstoffen wie Aloe Vera, Beta-Glucan oder Hyaluronsäure.

3. Weniger ist mehr

Minimalistische Formulierungen enthalten weniger Inhaltsstoffe – und damit auch weniger potenzielle Reizquellen. Produkte mit kürzeren INCI-Listen sind oft die bessere Wahl.

4. Emulgatorfrei

Viele Emulsionen enthalten Emulgatoren, um Öl und Wasser zu verbinden. Allerdings schädigen übliche Emulgatoren die Hautbarriere und stören das Mikrobiom. Deshalb lohnt es sich insbesondere bei empfindlicher Haut, auf emulgatorfreie Produkte zu setzen.

5. Auf individuelle Bedürfnisse eingehen

Jeder Hauttyp ist anders. Gerade bei sensibler oder zu Rötungen neigender Haut lohnt es sich, Produkte gezielt auszuwählen und auf Überpflege zu verzichten.

6. Vereinfachte Hautpflege-Routine bei hypersensibler Haut

Eine übersichtliche Routine mit nur wenigen, gut aufeinander abgestimmten Produkten kann oft Wunder wirken. Statt vielen Schritten: Lege den Fokus auf das Wesentliche – Reinigung, Feuchtigkeit und Schutz. Das spart Zeit, beruhigt deine Haut und gibt ihr, was sie braucht.

Fazit

Clean Skincare ist mehr als nur ein Trend – es ist eine Philosophie, die auf gesunde, ausgewogene Pflege setzt. Reizarme Produkte helfen dabei, deine Haut langfristig zu beruhigen und ihr natürliches Gleichgewicht zu bewahren. Also: Lieber auf Qualität statt Quantität setzen, der Haut mal eine Pause gönnen und bewusst auf unnötige, reizende Zusätze verzichten. So strahlt deine Haut von innen heraus!

FAQ – Häufige Fragen zu Clean Skincare

* Was ist der Unterschied zwischen Clean Skincare und Naturkosmetik?

Clean Skincare bezieht sich auf Produkte, die frei von problematischen Inhaltsstoffen sind – unabhängig davon, ob sie als Naturkosmetik zertifiziert sind. Naturkosmetik hingegen basiert grundsätzlich auf natürlichen Rohstoffen, kann aber z. B. ätherische Öle enthalten, die für empfindliche Haut nicht immer ideal sind.

* Warum sind Duftstoffe in der Hautpflege problematisch?

Duftstoffe – ob synthetisch oder natürlich – gehören zu den häufigsten Auslösern von Hautreizungen und Allergien. Besonders sensible Haut reagiert oft negativ auf diese Zusätze. Deshalb wird in der Clean Skincare darauf verzichtet.

* Sind alle Clean-Skincare-Produkte automatisch besser verträglich?

Nicht zwangsläufig – die individuelle Hautreaktion ist entscheidend. Produkte mit minimalistischer, reizfreier Rezeptur sind jedoch in der Regel besser für empfindliche Haut geeignet.

* Wie finde ich heraus, ob ein Produkt wirklich „clean“ ist?

Ein Blick auf die INCI-Liste hilft: Kurze Inhaltsstofflisten ohne Duftstoffe, Emulgatoren, Alkohol oder Konservierungsmittel sind ein guter Hinweis. Zertifizierungen wie „vegan“, „duftstofffrei“ oder „emulgatorfrei“ sind ebenfalls hilfreich.

Über myrto Naturkosmetik

myrto Naturkosmetik ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen für nachhaltige Premium Naturkosmetik. Wir entwickeln und fertigen seit 2013 innovative Bio Produkte in eigener Manufaktur in Bergisch Gladbach. Unsere Gesichts-, Körper- und Haarpflege ist pflanzlich, vegan, tierversuchsfrei und ohne unnötige Zusätze wie Alkohol, Duftstoffe, Konservierungsstoffe oder hautschwächende Emulgatoren. Die myrto Naturkosmetik stärkt die natürliche Hautbarriere und enthält ausschließlich hochwertige Naturwirkstoffe. Die Gesichtspflege ist zu 100 % frei von Duftstoffen. Alle myrto Produkte wurden von Codecheck geprüft und wurden mit „100% Grüner Ring“ bewertet.

