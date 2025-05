Mini-Datenlogger für Schwingungsmessungen an Schienenfahrzeugen erfolgreich im Bahnbereich eingesetzt

Entdecken Sie den handlichen µUniDAQ – den Mini-Datenlogger für präzise Schwingungsmessungen an Schienenfahrzeugen. Effizient, flexibel und zuverlässig im Bahnbereich eingesetzt!

disynet GmbH stellt mit dem handtellergroßen µUniDAQ einen innovativen 4-Kanal USB-Datenlogger vor, der jetzt erfolgreich im Bereich der Schienenfahrzeugüberwachung eingesetzt wird. Das kompakte Gerät (Maße ca. 12 x 11 x 4 cm) ermöglicht präzise und effiziente Schwingungsmessungen während der Messfahrten auf der Schiene.

Die flexible Montage an verschiedenen Drehgestellen sowie die benutzerfreundliche Handhabung machen den µUniDAQ zu einer idealen Lösung für die Überwachung von Schienenfahrzeugen. Besonders hervorzuheben sind die hohen Abtastraten von bis zu 128 kHz bei einer Auflösung von 24 Bit sowie die galvanische Trennung, die einen rauscharmen und zuverlässigen Betrieb ohne Masseschleifen garantiert.

Der Datenlogger kann dank eines integrierten Akkupacks eigenständig betrieben werden, wodurch der Verkabelungsaufwand deutlich reduziert wird. Dies erleichtert die Installation erheblich und ermöglicht Messungen auch während des Fahrgastbetriebs, ohne Fahrgäste zu behindern oder auf eine externe Stromversorgung angewiesen zu sein.

Für eine schnelle Reaktion auf Messintervall-Umbauten im Depot wurde der µUniDAQ vom Kunden mit einer speziellen Befestigungsvorrichtung versehen, um eine direkte Montage am Drehgestell zu ermöglichen. Die Messpositionen sind an verschiedenen Komponenten im und am Drehgestell positioniert, um eine umfassende Datenbasis zu gewährleisten.

Unter dem Motto „MADE TO MEASURE“ wurden zudem kundenspezifische Soft- und Hardwareanpassungen vorgenommen, um das System optimal auf die Anforderungen des Kunden abzustimmen.

Der µUniDAQ unterstützt neben dem Betrieb im Logger-Modus auch den USB-Datenerfassungsmodus, der eine stromversorgungsfreie Datenaufnahme ermöglicht. Die Varianten µUniDAQ-BR und µUniDAQ-IEPE sind vielseitig einsetzbar und unterstützen eine Vielzahl von Sensoren, nicht nur auf DMS- und IEPE-Basis. Mit der Möglichkeit, bis zu vier Geräte synchron mit phasenrichtiger Abtastung zu betreiben, bietet der µUniDAQ eine flexible Lösung für komplexe Messaufgaben im Bahnbereich.

Weitere Informationen zum innovativen Datenloggersystem erhalten Sie bei disynet GmbH.

Über disynet GmbH

Die disynet GmbH ist ein führender Anbieter von maßgeschneiderten Mess- und Datenerfassungslösungen für verschiedene Branchen. Mit innovativen Produkten und kundenspezifischen Anpassungen unterstützt das Unternehmen seine Kunden bei der Optimierung ihrer Prozesse und der Sicherstellung höchster Qualitätsstandards.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

disynet GmbH

Herr Ettwig Peter

Breyeller Str. 2a

41379 Brüggen

Deutschland

fon ..: 02157/8799-28

web ..: https://www.sensoren.de/

email : marketing@disynet.de

Seit 1995 bietet die disynet GmbH, ein nach ISO 9001:2015 zertifiziertes Unternehmen, eine breite Palette von Sensoren und Messtechnik basierend auf den unterschiedlichsten Messprinzipien für die gleiche Messgröße an. Hierdurch kann die disynet immer unabhängig vom Sensortyp die beste Lösung anbieten.

Guter Service und eine kompetente Kundenberatung mit fundiertem technischem Wissen stehen bei der disynet im Vordergrund. Dieses wird nicht zuletzt durch das Sensor Kompendium, welches unter www.sensoren.info zu finden ist, unterstrichen. Hierdurch wird immer die beste Lösung zur jeweiligen Kundenanforderung gefunden – egal ob standardisiert oder maßgeschneidert. Oft wird deshalb auch zusammen mit dem Kunden ein passender Sensor entwickelt.

Das Hauptziel ist und bleibt dabei immer die Kundenzufriedenheit.

Typische Märkte der disynet GmbH sind insbesondere Automotive, Luft- und Raumfahrt, Bahn, Forschungsinstitute und alle anderen Unternehmen, die sich mit der Entwicklung, Prüfung, Messung oder Steuerung beschäftigen.

Das Produktportfolio gliedert sich insbesondere in folgende Bereiche:

– Beschleunigung / Vibration / Crash / Impulshämmer

– Druck (Differenzialdruck, front- und nichtfrontbündig)

– Kraft (Miniatur-, S-, Ringkraftaufnehmer etc.)

– Drehmoment (statisch, dynamisch, berührungslos etc.)

– Weg (potentiometrische Seilzugaufnehmer, lineare potentiometrische Wegaufnehmer, LVDTs etc.)

– Laserwegaufnehmer, Laserscanner, komplette Scanner-Lösungen inkl. Entnahmefunktion usw.

– Neigung / Winkel (Drehratensensoren, Rotations-Sensoren etc.)

– Temperatur (z.B. Infrarot-Pyrometer)

– Messtechnik (verschiedenste Anzeige-, Datenerfassungs- und Analysegeräte, Hutschienen Module etc.)

Der Slogan „MADE TO MEASURE“ hat zwei Bedeutungen: „zum Messen gemacht“ und „maßgeschneidert“. Gemäß diesem Motto bietet die disynet GmbH seit nunmehr 20 Jahren Lösungen für den wachsenden Markt der außergewöhnlichen Sensor- und Messtechnikanforderungen an.

