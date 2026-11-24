Emotionale Rede über Schicksalsschläge sichert Christina Bolte begehrten Speaker-Preis

Mammendorf. Christina Bolte aus Mammendorf hat am 19. November 2026 beim 37. Internationalen Speaker Slam eine Auszeichnung für ihre bewegende Rede erhalten.

Nach Wien, New York, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München fand der 37. internationale Speaker Slam diesmal in Mastershausen (Rheinland-Pfalz) statt – aufgrund der großen Nachfrage sogar auf zwei Bühnen. Zu dem diesjährigen Speaker Slam mit über 120 Teilnehmer:innen aus 14 Ländern konnte sich auch Christina Bolte aus Mammendorf in einer Vorauswahl qualifizieren.

Mit ihrer persönlichen Geschichte berührte die Expertin für Neuorientierung nicht nur das Publikum, sondern konnte auch die Jury mit der Bühnenperformance begeistern. In nur fünf Minuten teilte sie ihre tief persönliche Erfahrung, wie nah Freud und Leid beieinanderliegen können, und inspirierte mit ihrer persönlichen Geschichte über 150 Zuschauer vor Ort sowie zahlreiche weitere im Livestream.

Dabei schuf Bolte einen Moment der Stille und tiefen Verbundenheit. Sie erzählte von dem Tag, an dem sie die Schlüssel für ihre neue Wohnung erhielt – ein Moment puren Glücks, der nur Stunden später von der Nachricht vom plötzlichen Tod ihrer Mutter überschattet wurde. Mit dieser authentischen Schilderung machte sie greifbar, wie schnell das Leben einem den Boden unter den Füßen wegziehen kann.

Ihren eigenen Weg durch die Trauer und Verzweiflung beschreibt Bolte mit eindringlichen Worten: „In meiner Verzweiflung wandte ich mich an meinen Schöpfer – und ER hat geliefert.“

Ihre Kernbotschaft richtete sich direkt an Menschen in ähnlichen Situationen. Sie betonte, wie wichtig es sei, sich in Krisenzeiten emotionale und tatkräftige Hilfe zu suchen, die eigenen Grenzen klar zu kommunizieren und vor allem die Hoffnung niemals aufzugeben. Statt einer reinen Motivationsrede bot Bolte konkrete, aus eigener Erfahrung gewonnene Ratschläge und traf damit den Nerv des Publikums. Der langanhaltende Applaus bestätigte die Wirkung ihrer Worte. Der überraschende Tod ihrer Mutter war, wie sie selbst sagt, der einschneidendste von mehreren Schicksalsschlägen, die sie in den letzten sieben Jahren durchlebt und gemeistert hat. Ihre Rede ist ein Plädoyer dafür, niemals aufzugeben.

Bei Interesse an weiteren Informationen oder einem Interview mit Christina Bolte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Wortanzahl (Lauftext): 321

Zeichenanzahl (Lauftext): 1.905, zum kostenlosen Abdruck freigegeben

Fotos: Justin Bockey (rechtefrei)

Wichtige Links:

Homepage des Unternehmens: http://www.weg-zurueck-ins-leben.de

Homepage von Christina Bolte: http://www.christina-bolte.de