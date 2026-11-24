Christina Bolte überzeugt beim Internationalen Speaker Slam
Emotionale Rede über Schicksalsschläge sichert Christina Bolte begehrten Speaker-Preis
Mammendorf. Christina Bolte aus Mammendorf hat am 19. November 2026 beim 37. Internationalen Speaker Slam eine Auszeichnung für ihre bewegende Rede erhalten.
Nach Wien, New York, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München fand der 37. internationale Speaker Slam diesmal in Mastershausen (Rheinland-Pfalz) statt – aufgrund der großen Nachfrage sogar auf zwei Bühnen. Zu dem diesjährigen Speaker Slam mit über 120 Teilnehmer:innen aus 14 Ländern konnte sich auch Christina Bolte aus Mammendorf in einer Vorauswahl qualifizieren.
Mit ihrer persönlichen Geschichte berührte die Expertin für Neuorientierung nicht nur das Publikum, sondern konnte auch die Jury mit der Bühnenperformance begeistern. In nur fünf Minuten teilte sie ihre tief persönliche Erfahrung, wie nah Freud und Leid beieinanderliegen können, und inspirierte mit ihrer persönlichen Geschichte über 150 Zuschauer vor Ort sowie zahlreiche weitere im Livestream.
Dabei schuf Bolte einen Moment der Stille und tiefen Verbundenheit. Sie erzählte von dem Tag, an dem sie die Schlüssel für ihre neue Wohnung erhielt – ein Moment puren Glücks, der nur Stunden später von der Nachricht vom plötzlichen Tod ihrer Mutter überschattet wurde. Mit dieser authentischen Schilderung machte sie greifbar, wie schnell das Leben einem den Boden unter den Füßen wegziehen kann.
Ihren eigenen Weg durch die Trauer und Verzweiflung beschreibt Bolte mit eindringlichen Worten: „In meiner Verzweiflung wandte ich mich an meinen Schöpfer – und ER hat geliefert.“
Ihre Kernbotschaft richtete sich direkt an Menschen in ähnlichen Situationen. Sie betonte, wie wichtig es sei, sich in Krisenzeiten emotionale und tatkräftige Hilfe zu suchen, die eigenen Grenzen klar zu kommunizieren und vor allem die Hoffnung niemals aufzugeben. Statt einer reinen Motivationsrede bot Bolte konkrete, aus eigener Erfahrung gewonnene Ratschläge und traf damit den Nerv des Publikums. Der langanhaltende Applaus bestätigte die Wirkung ihrer Worte. Der überraschende Tod ihrer Mutter war, wie sie selbst sagt, der einschneidendste von mehreren Schicksalsschlägen, die sie in den letzten sieben Jahren durchlebt und gemeistert hat. Ihre Rede ist ein Plädoyer dafür, niemals aufzugeben.
Bei Interesse an weiteren Informationen oder einem Interview mit Christina Bolte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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Fotos: Justin Bockey (rechtefrei)
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Homepage von Christina Bolte: http://www.christina-bolte.de
Über Christina Bolte
Bolte wurde 1974 in Hamburg geboren und arbeitete nach ihrem Wirtschaftsingenieurstudium zunächst im Finanzbereich in der Industrie. Nach verschiedenen Fortbildungen als Heilpraktikerin, Trainerin und Burnout-Präventionscoach arbeitet sie heute als Expertin und Coach für Neuorientierung für Menschen nach Lebenskrisen. Von ihrem Wohnort Mammendorf aus begleitet sie Menschen, die durch Krankheiten, Trauerfälle oder andere schwere Schicksalsschläge aus der Bahn geworfen wurden. Ihr Ansatz zielt darauf ab, Klienten dabei zu unterstützen, nach einer Krise wieder Klarheit, Lebensfreude und eine neue, selbstbestimmte Perspektive für ihren weiteren Lebensweg zu finden. Daneben ist sie Autorin des Buches „Burnout – Vom Jakobsweg zurück ins Leben“ und begleitet Menschen auf Pilgerwegen.
Fakten zum Speaker Slam
Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit. So wie bei den beliebten Poetry Slams um die Wette gereimt oder gerappt wird, messen sich beim Speaker Slam Redner:innen mit ihren persönlichen Themen gegeneinander.
Die besondere Herausforderung: Der Sprecher oder die Sprecherin hat nur vier Minuten Zeit, sein Publikum mitzureißen und zu begeistern. Einen Vortrag so zu kürzen und trotzdem alles zu sagen, was wichtig ist, und sich dann noch mit seinem Publikum zu verbinden, das ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking. Nerven wie Drahtseile brauchen die Teilnehmer:innen sowieso, denn nach genau vier Minuten wird das Mikrofon ausgeschaltet.
Das von Top-Speaker Hermann Scherer ins Leben gerufene Event begeistert mit vielfältigen Themen, die so bunt und abwechslungsreich wie das Leben selbst sind. Die Themenwahl lag bei den Slammern selbst. Sie schreiben ihre Texte eigenständig und mussten sich entscheiden, ob sie auf allgemeine gesellschaftliche Themen oder konkrete Fälle eingehen.
Die Herausforderung des Abends bestand darin, das Publikum und die fachkundige Jury, welche aus Autoren, Medienexperten und Unternehmern zusammensetzte, genau dort abzuholen, wo sie sind, sie zu überzeugen und für das Thema zu begeistern – all das in nur vier Minuten.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Weg zurück ins Leben – Podcast, Blog und Coaching
Frau Christina Bolte
Hermann-Lingg-Str. 5
80336 München
Deutschland
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