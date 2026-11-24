Backnang an der Murr bündelt Innenstadt und Wohnlagen unter der Postleitzahl 71522. Bei einem Verdacht in Keller, Hof oder Anschlussbereich zählt zuerst die Zuständigkeit, nicht die Jahreszeit.

Backnang, 24. November 2026 – Backnang liegt an der Murr im Rems-Murr-Kreis. Das Stadtgebiet bündelt sich unter der Postleitzahl 71522 um die Innenstadt und die Wohnlagen am Fluss. Bei einem Verdacht auf Ratten oder Mäuse in Keller, Hof oder Anschlussbereich kommt es auf die Zuständigkeit an, nicht auf eine pauschale Saisonaussage.

Das Ordnungsamt der Stadt Backnang ist Ansprechpartner für die öffentliche Seite. Die Untere Naturschutzbehörde des Rems-Murr-Kreises ist zuständig, wenn besonders geschützte Arten betroffen sind. Das öffentliche Netz endet an der Grundstücksgrenze; auf dem Privatgrundstück bleibt die Bekämpfung Aufgabe der Eigentümerinnen und Eigentümer.

Ratten sind nach dem Infektionsschutzgesetz Gesundheitsschädlinge. Das Umweltbundesamt hält fest, dass vor dem Einsatz von Gift nicht-chemische Methoden wie Fallen zu prüfen sind. Rodentizide mit Antikoagulanzien der zweiten Generation dürfen nur geschulte berufsmäßige Verwender einsetzen. Die Wirkung tritt nach Angaben des Umweltbundesamts meist drei bis sieben Tage nach der Aufnahme ein. Hausmaus, Wanderratte und Hausratte sind vom Schutz der Bundesartenschutzverordnung ausgenommen.

Wespen stehen unter dem allgemeinen Schutz des Bundesnaturschutzgesetzes. Hornisse, Kreiselwespen und Knopfhornwespen sind besonders geschützt. Ein Hornissennest darf nur mit Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde beseitigt werden.

Kammerjäger Backnang übernimmt Einsätze in der Stadt und den unmittelbar angrenzenden Lagen an der Murr. Die ALL.EX Schädlingsbekämpfung GmbH ist der Fachbetrieb, Maikl Wirth der Ansprechpartner. Neben Nagetieren gehören Wespen, Bettwanzen, Silberfische sowie Schaben zum Leistungsspektrum.

Höfe und Anschlussbereiche am Fluss erfordern oft unterschiedliche Zugänge. Deshalb klärt die Erstberatung zuerst die Zuständigkeit und erst danach das Verfahren. Sie ist kostenlos, erreichbar montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr, und mündet anschließend in ein individuelles Angebot. Weitere Informationen stehen auf der Website von Kammerjäger Backnang. Telefon 0711 97573037, E-Mail anfrage@kammerjaegerbacknang.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: ALL.EX Schädlingsbekämpfung GmbH

Herr Maikl Wirth

Merowingerstraße 17

70736 Fellbach

Deutschland fon ..: 0711 97573037

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email : anfrage@kammerjaegerbacknang.de

Die ALL.EX Schädlingsbekämpfung GmbH ist der Fachbetrieb hinter der Marke Kammerjäger Backnang. Geschäftsführer und Ansprechpartner ist Maikl Wirth. Die Gesellschaft ist unter HRB 796089 beim Amtsgericht Stuttgart eingetragen. Der Sitz der Gesellschaft liegt in der Merowingerstraße 17, 70736 Fellbach. Zum Angebot gehören unter anderem die Bekämpfung von Ratten, Mäusen, Wespen, Bettwanzen, Silberfischen sowie Kakerlaken und Schaben. Eine kostenlose Erstberatung ist montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr möglich; ein individuelles Angebot entsteht nach Besichtigung oder Schilderung der Lage. Website: https://www.kammerjaegerbacknang.de/

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