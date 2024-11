CarboTech auf der Pollutec 2024 – der Fachmesse für Umwelt- und Energielösungen

Aktivkohle als Filtermedium für mehr Umweltschutz auf der Pollutec Messe 2024. Ob im Bereich Luft- oder Wasserverschmutzung, in beiden Fällen bietet Aktivkohle einen zuverlässigen Lösungsansatz.

Essen, 7.11.2024 – Unser Wasser ist allgegenwärtig, neben der Nutzung in privaten Haushalten kommt Wasser auch in vielen industriellen Prozessen zum Einsatz, wie zum Bespiel als Lösungs- und Kühlmittel in der Stahlindustrie oder in der Pharmaindustrie zur Herstellung von Medikamenten. Unweigerlich kommt das Wasser so mit Schadstoffen in Kontakt oder wird durch den reinen Gebrauch verunreinigt, wodurch eine Rückführung in den Wasserkreislauf ohne Aufbereitung unmöglich wird.

Zum Leben benötigen wir klare und saubere Luft. Luftverschmutzungen durch verschiedenste Einflüsse stellen eine fortlaufende Herausforderung für uns Menschen dar, da in der Atemluft enthaltene Schadstoffe ein hohes Gesundheitsrisiko bedeuten und nahezu jede Körperzelle von Menschen und Tieren schädigen können.

In beiden Fällen bietet die CarboTech Gruppe, der Essener Full-Service-Anbieter für Aktivkohle, eine wirksame Lösung: Aktivkohle als Filtermedium, perfekt abgestimmt auf den jeweiligen Anwendungsfall. Darüber hinaus positioniert sich das Unternehmen als starker Partner für seine Kunden mit einem umfangreichen 360°-Rundum-Sorglos-Service.

So leistet CarboTech nicht nur einen wichtigen Beitrag zu mehr Umweltschutz, sondern unterstützt Unternehmen bei der Einhaltung aller gesetzlichen Grenzwerte. Mit dieser Ausrichtung als Lösungsanbieter stellt das Unternehmen in diesem Jahr auf der Pollutec in Paris aus.

„Unser Produkt- und Leistungsportfolio ermöglicht es uns, in unterschiedlichsten Branchen unsere Kunden von der Anfrage über die ggf. notwendige Produktentwicklung bis hin zur Auslieferung und Aftersales-Service vollumfänglich zu betreuen.“ so Cansu Dilmen, Vertriebsleiter international der CarboTech Gruppe.

CarboTech bietet in allen Produktausführungen höchste Qualität

Bei allen eingesetzten CarboTech Aktivkohleprodukten können sich unsere Kunden darauf verlassen, eine gleichbleibend hohe Produktqualität mit langen Standzeiten bei fortwährend hoher Adsorptionsleistung zu erhalten.

Full-Service statt nur Aktivkohle

„Wir bieten unseren Kunden echten 360°-Service. Das bedeutet: Alles aus einer Hand. Alles maximal einfach. Wer sich für uns als Servicepartner entscheidet, profitiert unter anderem von einem reibungslosen Wechselservice für alle Fabrikate, die fachgerechte Entsorgung oder im Sinne der Nachhaltigkeit die Reaktivierung beladener Aktivkohle. Zusätzlich macht die Erweiterung unseres Fuhrparks die Logistik zum Kunden maximal flexibel“ erläutert Daniel Mandau, Leiter Servicebereich bei CarboTech.

Wie die Kunden der CarboTech davon profitieren, können sich Besucher auf der Pollutec im persönlichen Gespräch vom 26.11. bis 27.11.2024 mit dem CarboTech-Team in Halle 1 an Stand No. H077 erläutern lassen.

Das Team freut sich auf den Austausch.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CarboTech Gruppe

Frau Helena Kellner

Elisenstraße 119

45139 Essen

Deutschland

fon ..: 04915904045649

web ..: https://www.carbotech.de/

email : helena.kellner@carbotech.de

Weltweit FÜHRENDER FULL-SERVICE-ANBIETER VON AKTIVKOHLEN

Die CarboTech Gruppe ist einer der weltweit führenden Full-Service-Anbieter von hochqualitativen pulverförmigen, granulierten und extrudierten Aktivkohlen. An unserem Produktionsstandort mitten im Herzen des Ruhrgebiets werden Aktivkohlen, Aktivkoks und Kohlenstoffmolekularsiebe aus Steinkohle, Kokosnusskohle und Holzkohle hergestellt, veredelt und verpackt. Als Marktführer mit über 60 Jahren Erfahrung in der Reaktivierung und dem Einsatz von Aktivkohle für eine Vielzahl verschiedenster Anwendungsfälle sind wir für unsere Kunden jederzeit der kompetente Lösungsgeber.

Dazu zählt nicht nur die Auswahl der passenden Aktivkohle, sondern auch unser umfangreiches 360°-Service-Paket, aus welchem unsere Kunden sich ganz individuell die Bausteine aussuchen können, die sie benötigen. Dabei gilt für unsere Kunden der Service-Grundsatz: alles aus einer Hand – alles maximal einfach.

