BYON ist nicht einfach ein weiteres Kollagengetränk.

BYON ist ein moderner Kollagen-Drink, der Lifestyle, Fitness und Beauty verbindet – für Haut, Haare und bewusstes Abnehmen, ganz ohne Verzicht.

BYON ist eine neue Kategorie.

Die meisten Kollagengetränke auf dem Markt machen Kompromisse bei mindestens einem von drei entscheidenden Faktoren:

Geschmack, Trinkbarkeit oder nachgewiesene Wirksamkeit.

BYON ist weltweit das einzige Kollagengetränk, das alle drei Faktoren konsequent und ohne Abstriche vereint.

Was macht BYON einzigartig?

1. Wissenschaftlich belegte Ergebnisse

BYON ist das einzige Kollagengetränk weltweit, dessen Wirkung durch klinische Studien mit klaren, prozentual messbaren Ergebnissen belegt ist – inklusive verblindeter Studien.

Dadurch sind konkrete, glaubwürdige Aussagen möglich, wie zum Beispiel:

„14 % weniger Falten nach nur einem Monat.“

Kein anderes Kollagengetränk kann derartige Claims wissenschaftlich fundiert absichern.

Darüber hinaus bietet BYON einen nachgewiesenen, natürlichen Effekt auf das Gewichtsmanagement.

Der Wirkmechanismus ist vergleichbar mit pharmakologischen Ansätzen – wird jedoch rein natürlich über funktionelle Ernährung erreicht.

? Es existiert kein anderes Kollagen weltweit mit diesem belegten Slim-Effekt.

2. Premium-Geschmack & außergewöhnliche Trinkbarkeit

Kollagen ist von Natur aus sensorisch anspruchsvoll – und schmeckt in den meisten Formulierungen schlicht nicht gut.

Deshalb sind viele Kollagengetränke im Alltag kaum genussfähig.

BYON ist grundlegend anders.

Trotz 10 g hochwertigem Kollagen pro Portion überzeugt BYON durch einen klaren, angenehmen und hochwertigen Geschmack. Möglich wird dies durch:

o echten Fruchtpüree-Einsatz

o eine präzise entwickelte Rezeptur

o sensorisch stabile bovine Kollagenpeptide (~2.000 Dalton)

Das Ergebnis: echte Trinkfreude.

BYON eignet sich damit nicht nur für den täglichen Konsum, sondern auch für Bars, Hotels, Gastronomie, Fitness- und Premium-Lifestyle-Umfelder – ein Einsatzbereich, den die meisten Kollagengetränke nicht erfüllen können.

3. Bovinares Kollagen – der funktionelle Goldstandard

BYON verwendet ausschließlich hochwertiges bovinares Kollagen, das:

o strukturell dem menschlichen Kollagen (Typ I & III) am nächsten kommt

o funktionell deutlich breiter wirkt als Fischkollagen

o hypoallergen ist

o als Goldstandard in Lebensmittel- und Pharmaindustrie gilt

Dadurch bietet BYON Ganzkörper-Benefits:

Haut, Bindegewebe, Gelenke, Muskulatur, Darmfunktion und Vitalität.

BYON ist damit kein reines Beauty-Produkt, sondern ein ganzheitliches Health- & Performance-Getränk.

4. Eine Marke – kein Commodity-Produkt

BYON ist kein preisgetriebenes Regalprodukt.

BYON ist als Premium-Lifestyle-, Health- und Performance-Marke konzipiert.

Entwickelt für:

o imageprägende, hochsichtbare Umfelder

o anspruchsvolle, markenbewusste Konsumenten

o nachhaltige Markenwert- und Preisstabilität

Global akzeptieren Konsumenten bereits heute Premiumpreise für stark gebrandete Getränke – selbst für reines Mineralwasser.

BYON geht weit darüber hinaus, indem es echte Funktionalität, belegte Wirksamkeit und Markenbegehlichkeit vereint.

Das Ergebnis

BYON definiert den Kollagenmarkt neu und setzt einen klaren Benchmark:

o Wissenschaftlich belegte Wirksamkeit

o Herausragender Geschmack und Trinkbarkeit

o Konsequente Premium-Markenpositionierung

Aus diesem Grund kann und sollte BYON nicht mit herkömmlichen Kollagengetränken verglichen werden, denen Trinkbarkeit, Glaubwürdigkeit und Markenstärke fehlen.

BYON bedeutet nicht, Kollagen in ein Getränk zu geben.

BYON bedeutet, neu zu definieren, was ein funktionelles Getränk sein kann.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Pharmatrends Media

Herr Mario Krof

Hauptstraße 20

5600 St. Johann im Pongau

Österreich

fon ..: +43 664 8203849

web ..: https://www.byondrink.com/

email : mario.krof@pharma-trends.at

BYON ist eine innovative Lifestyle-Marke, die funktionelle Kollagen-Drinks entwickelt. Sie verbindet Beauty, Fitness und bewusste Ernährung zu einem modernen Konzept für Haut, Haare und Wohlbefinden.

Pressekontakt:

Pharmatrends Media

Herr Mario Krof

Hauptstraße 20

5600 St. Johann im Pongau

fon ..: +43 664 8203849

web ..: https://www.byondrink.com/

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.