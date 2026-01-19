Logistics Reply kündigt den Warehouse KI-Agenten-Designer „GaliLEA Dynamic Intelligence“ an

KI-gestützte Prozesse in der Logistik

Logistics Reply, ein auf innovative Lösungen für Warehouse- und Supply-Chain-Execution spezialisiertes Unternehmen der Reply Gruppe, stellt mit „GaliLEA Dynamic Intelligence“ einen neuen KI-Agenten-Designer vor. Als Bestandteil des KI-Portfolios ist die Lösung nativ in die Mikroservices-basierte Plattform LEA Reply(TM) integriert. Diese unterstützt Unternehmen bei der durchgängigen Ausführung von Lager- und Logistik-Prozessen.

LEA Reply wurde entwickelt, um geschäftskritische Warehouse-Prozesse auf Basis einer flexiblen und skalierbaren Architektur zu steuern. Die Plattform unterstützt die End-to-End-Ausführung von Supply-Chain-Abläufen und entwickelt sich kontinuierlich weiter, um steigenden Automatisierungsgraden und zunehmender operativer Komplexität gerecht zu werden. Mit „GaliLEA Dynamic Intelligence“ lassen sich KI-Agenten unmittelbar in operative Workflows integrieren, konfigurieren und produktiv einsetzen.

Die Erweiterung erlaubt es Kunden, KI-Agenten direkt im LEA Reply WMS an ihre operativen Anforderungen anzupassen. Über eine visuelle Oberfläche definieren Anwender Datenquellen, Logiken und Aktionen, sodass Agenten Informationen aus internen und externen Systemen zusammenführen, Anomalien erkennen, Workflows auslösen und die Entscheidungsfindung auf Basis von Echtzeitdaten unterstützen.

Die Lösung basiert auf modularen Komponenten wie Prompts, Tools, Modellen und Triggern, mit denen sich auch komplexe Szenarien ohne Programmierkenntnisse oder KI-Expertise abbilden lassen. Dieser Ansatz beschleunigt die Einführung KI-gestützter Prozesse, reduziert technische Abhängigkeiten und verankert Automatisierung breiter im operativen Umfeld. Da „Dynamic Intelligence“ vollständig in die LEA Reply Umgebung integriert ist, kommt die Lösung direkt im laufenden Lagerbetrieb zum Einsatz und liefert konkrete Vorteile in Automatisierung, Produktivität und operativer Reaktionsfähigkeit entlang der gesamten Supply Chain.

Im Jahr 2024 wurde Logistics Reply für das Multi-Agenten-Lösung „GaliLEA“ mit dem „LogiMAT Best Product Award“ ausgezeichnet. „GaliLEA“ bringt agentenbasierte KI in die täglichen Arbeitsabläufe der Kunden und unterstützt eine intelligentere Orchestrierung, Entscheidungsunterstützung in Echtzeit sowie die autonome Ausführung repetitiver oder zeitkritischer Aufgaben.

Mit „GaliLEA Dynamic Intelligence“ können Kunden:

o KI-Agenten entwickeln, die dynamisch auf operative Ereignisse reagieren

o Agenten mit internen und externen Datenquellen verknüpfen

o Ausnahmefälle und wiederkehrende Entscheidungen automatisieren

o Lagerprozesse durch adaptive, KI-gestützte Aktionen optimieren

o Agenten für Monitoring, Analyse und Entscheidungsunterstützung einsetzen

o Neue Anwendungsfälle schnell prototypisieren und produktiv ausrollen, ohne spezielle KI-Kenntnisse

Durch die Anwendung von Künstlicher Intelligenz in kundenspezifischen Lagerumgebungen unterstützt die Lösung Unternehmen dabei, adaptive Automatisierung, Resilienz und operative Effizienz gezielt auszubauen.

Piercarlo Benetti, Partner bei Logistics Reply, kommentiert: „Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in Warehouse Execution und End-to-End-Supply-Chain-Prozessen haben wir LEA Reply so konzipiert, dass es sich kontinuierlich an die operativen Anforderungen unserer Kunden anpasst. „GaliLEA Dynamic Intelligence“ ist ein entscheidender Schritt, um agentenbasierte KI fest im Lagerbetrieb zu verankern. Indem wir Kunden die Kontrolle über eigene KI-Agenten geben, beginnt eine neue Phase von Flexibilität, Autonomie und kontinuierlicher Optimierung.“

„Dynamic Intelligence“ ist als Bestandteil der GaliLEA AI Suite innerhalb von LEA Reply verfügbar und sowohl in neuen als auch in bestehenden Installationen aktivierbar. Weitere Informationen: www.reply.com/logistics-reply/de

Logistics Reply

Logistics Reply ist das Unternehmen der Reply Gruppe, das sich auf die Bereitstellung modernster Software zur Transformation von Lieferketten spezialisiert hat. Wir vereinen Modularität mit optimierter Konnektivität, um den dynamischen Anforderungen der modernen Lagerhaltung und Logistik gerecht zu werden. Unsere Lösungen ermöglichen eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen Systemen, Menschen und Maschinen und schaffen eine digitale Infrastruktur, die fortschrittliche Automatisierung steuert. Mit intelligenter Robotik steigern wir die Lagereffizienz und fördern eine verbesserte operative Entscheidungsfindung durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Mit über 25 Jahren Erfahrung sind wir Vorreiter und begleiten unsere Kunden bei der digitalen Transformation ihrer Lieferketten, um schnellen Mehrwert und nachhaltige Qualität zu gewährleisten. www.reply.com/logistics-reply/de

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Als Netzwerk hochspezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch die neuen Modelle von KI, Big Data, Cloud Computing, digitalen Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratungs-, Systemintegrations- und digitale Dienstleistungen für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie dem öffentlichen Sektor. www.reply.com

