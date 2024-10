BUT Blech- und Tortechnik GmbH feiert 25-jähriges Firmenjubiläum

Vom Start-up zum etablierten Blechbearbeitungs-spezialisten

Am 1. Oktober 2024 feierte der Lahrer Blechbearbeitungsspezialist BUT Blech- und Tortechnik GmbH sein 25-jähriges Firmenjubiläum. Was 1999 als mutiges Projekt von drei Jungunternehmern begann, hat sich in mehr als einem Vierteljahrhundert zu einem anerkannten Spezialisten in der Branche entwickelt. Heute zählt das Unternehmen mit seinen modernen Produktionsanlagen zu den führenden Blechbearbeitern in der Region.

Die Gründung der BUT Blech- und Tortechnik GmbH war kein leichter Schritt. Nach der Insolvenz ihres damaligen Arbeitgebers entschlossen sich Achim Redt und Zenko Fedoran gemeinsam mit einem dritten Partner, ihre berufliche Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Mit einer Vision, sechs Mitarbeitern und einer gemieteten Werkshalle auf dem Lahrer Flughafengelände wagten sie am 1. Oktober 1999 den Schritt in die Selbstständigkeit.

Von Anfang an setzten sie auf höchste Präzision und Qualität. Gleich zu Beginn wurden neue und moderne Bearbeitungsmaschinen angeschafft, in den Jahren 2003 und 2006 wurden weitere Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen in neue Maschinen getätigt, die die Effizienz und die Produktionskapazität steigerten.

Das Jahr 2008 markierte einen besonderen Meilenstein: Auf dem Lahrer Flughafengelände wurde ein Grundstück erworben, um dort eine Produktionshalle mit einer Fläche von 3.350 Quadratmetern und einen Verwaltungstrakt mit 625 Quadratmetern zu errichten. Mit diesem strategischen Schritt wurde die Basis für weiteres Wachstum gelegt.

Dem Leitmotiv „Innovative Blechbearbeitung“ bleibt das Unternehmen auch in den Folgejahren treu. In kurzen Zyklen wird der Maschinenpark immer wieder auf den neuesten technologischen Stand gebracht. Im Jahr 2022 nahm BUT eine hochmoderne Faserlaserschneidanlage in Betrieb, die nicht nur schneller, sondern auch energieeffizienter arbeitet. Ein Jahr später folgte eine am Markt einzigartige Biegemaschine mit automatischem Werkzeugwechsler. Parallel dazu setzt BUT konsequent auf Energieeinsparung und Ressourcenschonung: Im Jahr 2021 wurde eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 99 kWp installiert, die zwei Jahre später auf 135 kWp erweitert wurde und unter Idealbedingungen den Eigenstrombedarf vollständig deckt.

Chronik der BUT Blech- und Tortechnik GmbH

* 1. Oktober 1999: Gründung durch Achim Redt, Zenko Fedoran und einem dritten Gesellschafter. Start mit sechs Mitarbeitern in angemieteten Werkshallen auf dem Lahrer Flughafengelände.

* 2003: Erste größere Erweiterung des Maschinenparks zur Steigerung der Produktionskapazitäten.

* 2006: Zweite Investitionsphase in moderne Bearbeitungstechnologien.

* 2008: Bau einer eigenen Produktionshalle mit 3.350 m² Produktionsfläche und 625 m² Verwaltungsfläche auf dem Lahrer Flughafengelände.

* 2009: 10-jähriges Firmenjubiläum und Veranstaltung einer Hausmesse.

* 2015: Einführung neuer Stanz- und Umformtechnologien zur Erweiterung des Leistungsportfolios.

* 2021: Installation einer Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 99 kWp zur nachhaltigen Energieversorgung.

* 2022: Inbetriebnahme einer modernen Faserlaserschneidanlage zur Effizienzsteigerung und Energieeinsparung.

* 2023: Anschaffung einer innovativen Biegemaschine mit automatischem Werkzeugwechsler. Erweiterung der Photovoltaik-Anlage auf 135 kWp.

* 2024: 25-jähriges Firmenjubiläum.

Mit mittlerweile rund 40 Mitarbeitenden und einem hochmodernen Maschinenpark ist BUT heute ein anerkannter Partner für Kunden aus den verschiedensten Industriezweigen. BUT ist spezialisiert auf die Herstellung von Laser-, Stanz- und Blechumformteilen, kompletten Maschinen- und Gerätegehäusen sowie komplexen Blechbaugruppen. Zu den Stammkunden zählen namhafte Unternehmen aus dem Maschinen- und Fahrzeugbau, der Medizin-, Elektro- und Computertechnik, der Möbel- und Bauindustrie sowie der Energie- und Umwelttechnik. BUT ist im gesamten süddeutschen Raum sowie im angrenzenden Elsass und der Nordschweiz tätig.

