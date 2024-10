Wenn die Kasse selbst scannt: RFID-Technologie revolutioniert Selbstbedienungskassen

Mit modernen Kassensystemen basierend auf RFID-Technologie von DENSO WAVE gehören lange Wartezeiten für Kunden und lästiges Scannen von einzelnen Artikeln der Vergangenheit an.

Düsseldorf. Selbst ist der Kunde: Selbstbedienungskassen, auch Self-Checkouts genannt, erfreuen sich im deutschen Handel immer größerer Beliebtheit. Gab es im Jahr 2019 noch 903 Geschäfte in Deutschland mit Self-Checkout-Angebot, waren es 2023 bereits 4.270. Laut EHI Retail Institut befanden sich rund 60 Prozent aller Geschäfte mit stationären Selbstbedienungskassen im Lebensmitteleinzelhandel, darunter Händler wie Edeka und Rewe, aber auch die Discounter Lidl und Aldi. Auch Drogeriemärkte und Bau- und Heimwerkermärkte setzen verstärkt auf automatisierte Kassensysteme, die Kunden erlauben, ihre Einkäufe eigenverantwortlich zu scannen, zu verpacken und zu bezahlen. Das bietet nicht nur Vorteile für Kunden in Form von kürzeren Wartezeiten, sondern steigert dank eines höheren Durchsatzes an Bezahlvorgängen auch den Umsatz für das Unternehmen, spart Personalkosten im Kassenbereich ein und verschafft Mitarbeitenden mehr Zeit für die direkte Kundenberatung. Insgesamt können Einzelhändler, die am Point of Sale (POS) mit moderner Technik wie Selbstbedienungskassen arbeiten, damit ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern.

Als erfahrene Branchenexperten für Scanner-Technologie im Einzelhandel bietet DENSO WAVE, Teil der Toyota Gruppe, ausgereifte Technik und moderne Hochleistungsscanner für den Einsatz im Kassensystem direkt am POS. Zur Auswahl stehen sowohl mobile Barcodescanner und RFID Scanner als auch stationäre Terminals.

Sichere Bedienung und schnelle Abwicklung dank Highspeed Scannern

Während für Mitarbeitende im Einzelhandel der Einsatz von Scannern zur Routine gehört, ist die Nutzung für Kunden manchmal ungewohnt. Eine intuitive, reibungslose Bedienbarkeit ist deshalb entscheidend für ein positives Einkaufserlebnis. Die AT20 Handscanner-Serie von DENSO WAVE, Teil der Toyota Gruppe, verfügt dafür über einen Hochgeschwindigkeits-Shutter, der eine störungsfreie Bedienung ermöglicht und eine hohe Lesbarkeit aus jeder Richtung bietet. Das LED-Marker-Modell berücksichtigt zudem die Sicherheit der Augen und ist ideal für den Einsatz in Dienstleistungsbranchen wie Supermärkten geeignet.

Auch die Handscanner der AT30Q-Serie von DENSO WAVE, Teil der Toyota Gruppe, können im Handel zum Einsatz kommen. Die AT30Q Serie bietet den Vorteil von Touch Scanning bei freier Sicht auf den 1D- oder 2D-Code, sodass Nutzer ihre Artikel zuverlässig und zügig einscannen können. Mit einem ergonomischen Design und einem Gewicht von nur 125 g reduziert das leichte und kompakte Gehäuse die Belastung für die Nutzenden. Der Auslöser ist beispielsweise so gestaltet, dass der Finger des Benutzers natürlich darauf ruht und mit einem spürbaren Druck funktioniert. Davon profitieren besonders ältere Kundengruppen. Die AT30Q Serie von DENSO WAVE, Teil der Toyota Gruppe, verfügt zudem über einen leistungsstarken Scan-Engine, der auch schmutzige, beschädigte und schlecht gedruckte Codes zuverlässig lesen kann, sodass beim Scan-Vorgang seltener Hilfe vom Personal benötigt wird. Zudem überzeugt der Handscanner mit seiner Widerstandsfähigkeit: Er verkraftet Stürze aus einer Höhe von 2 Metern ebenso wie wiederholte Stöße im täglichen Betrieb. Für Händler, die stationäre Scanner bevorzugen, bietet sich wiederum die Einbindung der QK30-Serie von DENSO WAVE, Teil der Toyota Gruppe, in das Kassensystem an.



Bieten maximale Entlastung für die Kunden: Self-Checkouts basierend auf RFID-Technologie

Selbstbedienungskassen haben sich fest im Handel etabliert, völlig frei von Kritik sind sie jedoch nicht. So empfinden es manche Kunden als lästig, jeden einzelnen Artikel ihres Einkaufs selbst scannen zu müssen oder haben trotz intuitiver Scanner-Technologie Schwierigkeiten bei der Bedienung, sodass sie aufgrund von Fehlermeldungen trotzdem noch auf Mitarbeitende angewiesen sind und auf Unterstützung warten müssen. Das sorgt für Frust und Verzögerungen beim Einkauf. Dank technologischer Entwicklung gibt es inzwischen jedoch auch für diesen Kritikpunkt eine Lösung, denn die nächste Generation der Self-Checkouts basiert auf RFID-Technologie. Das bedeutet in der Praxis: Kunden legen einfach all ihre Artikel oder gleich den ganzen Einkaufskorb in eine spezielle Kasse, die dann automatisch erkennt, welche Teile gekauft werden – ganz ohne manuelles Scannen. Der Kunde muss nur noch bezahlen.

Für Händler, die ihren Kunden diesen bequemen Service bieten wollen, hat DENSO WAVE, Teil der Toyota Gruppe, den UR20 RFID Scanner entwickelt. Die UR20 RFID Scanner Serie umfasst einen kleinen Controller sowie eine dünne Antenne und lässt sich unkompliziert in bestehende Kassensysteme integrieren. Die Kommunikationsreichweite beträgt etwa 80 cm. Dies ist ideal für den Einsatz an Self-Checkouts, denn so besteht keine Gefahr, dass aus Versehen Produkte von benachbarten Kassen erfasst werden. Bei Bedarf kann die Reichweite je nach Umgebung frei angepasst und entweder verringert oder mit Hilfe einer zweiten Antenne erweitert werden.

Auf diese Weise wird das Einkaufserlebnis sowohl für Kunden als auch für Händler noch bequemer und effizienter.



