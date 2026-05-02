Bus Theorieprüfung bestehen: Kategorie D/DE gezielt vorbereiten

Digitale Vorbereitung auf die Theorieprüfung Kategorie D/DE (Bus & Anhänger) in der Schweiz

Die Theorieprüfung für die Kategorie D/DE richtet sich an angehende Busfahrerinnen und Busfahrer sowie an Personen, die Fahrzeuge für den Personentransport mit Anhänger führen möchten. Die Anforderungen dieser Prüfung gehen deutlich über die Grundlagen der Kategorie B hinaus und werden häufig unterschätzt.

e.driver Professional bietet eine strukturierte Möglichkeit, sich gezielt auf die THEORIEPRÜFUNG DER KATEGORIEN D UND DE vorzubereiten. Das digitale Lernprogramm unterstützt eine effiziente und praxisnahe Vorbereitung auf die spezifischen Inhalte der Bus-Theorieprüfung.

Im Fokus stehen Themen wie Verkehrsrecht, technische Grundlagen von Gesellschaftswagen (Bus), Sicherheitsvorschriften sowie Verantwortung im Personentransport. Diese Inhalte sind entscheidend für den sicheren Einsatz im Berufsalltag.

e.driver Professional kombiniert SEHR PRÜFUNGSNAHE TESTFRAGEN mit UMFANGREICHEM, ILLUSTRIERTEM LEKTIONSMATERIAL. Während viele Lernprogramme primär auf das Beantworten von Fragen setzen, wird hier zusätzlich das Verständnis der Inhalte gefördert.

Für die Kategorie D stehen RUND 440 PRÜFUNGSNAHE TESTFRAGEN MIT EXPERTENKOMMENTAREN sowie ergänzende LEKTIONEN zur Verfügung. Diese decken die relevanten Themenbereiche der Theorieprüfung ab und ermöglichen eine gezielte Vorbereitung.

Ein adaptives Lernsystem analysiert den individuellen Lernstand und hilft dabei, Wissenslücken gezielt zu erkennen und zu schliessen.

ZU DEN ZENTRALEN MERKMALEN VON E.DRIVER PROFESSIONAL FÜR DIE BUS-THEORIEPRÜFUNG GEHÖREN

– rund 440 sehr prüfungsnahe Testfragen für die Kategorie D/DE

– illustriertes Lektionsmaterial zur vertieften Wissensvermittlung

– praxisnahe Vorbereitung auf typische Prüfungssituationen

– laufende Aktualisierung der Inhalte

– adaptives Lernsystem zur individuellen Lernsteuerung

– Zugriff via Web und App für flexibles Lernen

Weitere Informationen zur Vorbereitung auf die Bus-Theorieprüfung (Kategorie D/DE) finden sich auf der Themenseite:

Bus Theorieprüfung Kategorie D/DE vorbereiten

Eine Übersicht über alle Kategorien ist verfügbar unter:

Vorbereitung auf Bus-, LKW-, Taxi-, CZV- und ADR-SDR-Prüfungen

Über e.driver Professional

e.driver Professional ist ein digitales Lernprogramm zur Vorbereitung auf Theorieprüfungen und Weiterbildungen für Fahrerinnen und Fahrer in der Schweiz. Das Programm bietet sehr prüfungsnahe Lerninhalte, umfangreiches didaktisches Lektionsmaterial und unterstützt die Vorbereitung auf LKW-, Bus-, Taxi-, CZV- und ADR-SDR-Prüfungen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Walter Systems ag

Herr Beat Walter

Morgenstrasse 129

3018 Bern

Schweiz

fon ..: +41319984171

web ..: http://www.e-university.ch

email : connektar@e-university.ch

Das Schweizer Unternehmen e-university – Walter Systems AG entwickelt und vertreibt seit mehreren Jahren digitale Lernprogramme für die Prüfungsvorbereitung. Zum Portfolio gehören interaktive Lernlösungen für Theorieprüfungen in den Bereichen Auto, Motorrad, LKW, Bus, CZV, Taxi, Mofa und E-Bike sowie für Traktor- und Baumaschinenprüfungen in der Schweiz.



Pressekontakt:

Walter Systems AG

Herr Beat Walter

Morgenstrasse 129

3018 Bern

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