BurnusCare GmbH bringt mit LITAMIN Waldzauber einen belebenden Waldspaziergang ins Badezimmer

Der neue Badeschaum erfrischt wie ein morgendlicher Waldspaziergang, belebt die Sinne und sorgt zugleich für wohltuende Entspannung

München / Darmstadt, 10. Oktober 2024 – Ein morgendlicher Waldspaziergang, begleitet vom Duft frischen Holzes und harziger Nadeln, die in den ersten Sonnenstrahlen leuchten – diese Atmosphäre bringt die BurnusCare GmbH nun mit dem neuen LITAMIN Waldzauber nach Hause ins eigene Badezimmer. Als vierte Duftnote im LITAMIN Schaumbad-Sortiment bietet es eine erholsame Auszeit vom Alltag. Ab sofort exklusiv im Online-Shop Claracos.shop erhältlich, verwandelt das neue Schaumbad jedes Badevergnügen in eine entspannende Wohlfühloase und holt die beruhigende Kraft des Waldes ins Badezimmer.

Erholung für Körper und Sinne – Das Schaumbad als „Green Date“

LITAMIN Waldzauber lädt zum persönlichen „Green Date“ ein – einem Moment der Ruhe, inspiriert von der heilenden Kraft der Natur. Das aromatische Bad belebt die Sinne und sorgt mit langanhaltendem, zartem Schaum für intensive Entspannung. Die sanfte Reinigung durch pflanzliche Tenside schont die Haut und macht das Bad zu einem echten Wellness-Ritual. Es ist eine Einladung, dem hektischen Alltag zu entfliehen und neue Kraft zu tanken. Der natürliche Duft des Waldes beruhigt die Sinne und hinterlässt ein Gefühl der Frische und Erneuerung. Der Mix aus erholsamen und belebenden Eigenschaften macht LITAMIN Waldzauber zur perfekten Wahl für einen Moment des Rückzugs.

Wirkstoffe aus dem Wald – Zedernholz und Fichtennadeln

Zwei kraftvolle ätherische Öle stehen im Mittelpunkt des LITAMIN Waldzauber Schaumbads:

Das ätherische Öl von Zedernholz wirkt beruhigend und harmonisierend. Es löst Spannungen und hilft, Körper und Geist wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Durch seine wohltuende Wirkung schenkt es neue Energie und unterstützt den Stressabbau.

Und das ätherische Öl der Fichte wird als erfrischend und belebend wahrgenommen. Sein Duft erinnert an die klare, würzige Luft auf einem Waldspaziergang und fördert das Loslassen von Stress. Die Extrakte der majestätischen Fichte, die seit Jahrhunderten als Heilpflanze geschätzt wird, leisten wertvolle Dienste bei der Regeneration von Körper und Geist.

„Mit LITAMIN Waldzauber bieten wir unseren Kunden ein Stück Natur für zuhause. Es geht darum, dem hektischen Alltag zu entfliehen und durch die kraftvollen, natürlichen Inhaltsstoffe neue Energie zu tanken“, erklärt Frank Heller, der Inhaber der BurnusCare GmbH, die Motivation eine weitere Duftnote der beliebten Marke LITAMIN auf den Markt zu bringen.

LITAMIN Waldzauber ergänzt das bestehende Schaumbad-Portfolio von BurnusCare, das bisher aus den Sorten Blauer Traum, Abend Symphonie und Magische Momente besteht.

Der UVP der Litamin Bäder liegt bei 2,69 Euro. Bestellungen und weitere Informationen unter https://claracos.shop/products/litamin-duftol-pflegeschaumbad-waldzauber-750ml.

Über die BurnusCare GmbH:

1836 von August Jacobi in Darmstadt gegründet, ist die heutige BurnusCare GmbH aus einer Seifensiederei hervorgegangen. Unter dem Namen August Jacobi und Sohn entwickelte sie sich zur Fabrik und wurde 1916 von Otto Röhm als Produktionsstätte für Waschmittel gekauft, die 1937 in BURNUS AG umbenannt wurde. Das Feinwaschmittel burti gehörte schon damals zum Sortiment. Es folgten die Pflegeprodukte von Glysolid und Arosana und, Ende der 90er Jahre, die Handpflegemarke Kamill “ sowie Litamin, cliff, Credo und Sibonet. 2022 stand das Unternehmen mit seinen traditionsreichen Marken vor dem Aus, woraufhin der ehemalige Vollblut-Hotelier Frank Heller die insolvente Burnus GmbH übernahm. Seither führt er sie unter dem Namen BurnusCare GmbH in die Zukunft. Mit der Übernahme sicherte Heller den Erhalt von rund 200 Arbeitsplätzen sowie der Produktionsstätte in Deutschland. Von der Kundschaft vermisste Klassiker, wie die Badezusätze von Litamin, holte er zurück ins Sortiment und erweiterte es um seine eigene, 2023 gelaunchte Baby- und Kinderpflegemarke GermaCare. Die großen Namen im Sortiment werden nach und nach einem Re-Branding unterzogen. Aktuelle Informationen unter www.burnuscare.com.

