Die neuen Adventskalender 2024

Die Lauenstein Confiserie verbindet Genuss mit Nostalgie und sozialem Engagement

Ludwigsstadt, 30. September 2024 – Die renommierte Lauenstein Confiserie bringt auch in diesem Jahr wieder eine erlesene Auswahl an Adventskalendern auf den Markt, die Feinschmeckern und Liebhabern traditioneller Handwerkskunst das Warten auf Weihnachten versüßen. Im Mittelpunkt stehen der neue HORIZONT-Adventskalender und der neue Lauensteiner Nostalgie-Kalender ADVENTS-BUMMEL, die beide auf einzigartige Weise Genuss, Kunst und soziale Verantwortung miteinander verbinden.

Ein süßer Spaziergang durch nostalgische Weihnachten: Der ADVENTS-BUMMEL-Kalender

Neben vielen weihnachtlich anmutenden Motiven wie dem Lauensteiner Advents-Buch, dem „Schneemann“ oder dem „Weihnachtsbaum“ in zahlreichen Farben und Geschmacksrichtungen bereichert nun auch der neue Lauensteiner Nostalgie-Kalender ADVENTS-BUMMEL das diesjährige Sortiment. Dieser Adventskalender versprüht den Charme vergangener Weihnachtszeiten und entführt seine Betrachter in eine romantische Winterlandschaft. Das Motiv zeigt eine liebevoll gestaltete Szene vor dem festlich dekorierten Süßwarenladen der Lauenstein Confiserie: Eine Familie steht voller Vorfreude vor dem Schaufenster, während ein freundlicher, älterer Herr die verführerischen Köstlichkeiten an glückliche Kunden verkauft. Es ist eine Szene voller Geborgenheit und winterlicher Freuden, die an die warmen, behüteten Momente vergangener Zeiten erinnert.

Hinter den Türchen des ADVENTS-BUMMEL-Kalenders verbergen sich 300 Gramm feinster Lauensteiner Pralinen in 13 verschiedenen Sorten, natürlich alle ohne Alkohol. Der Kalender lädt dazu ein, jeden Tag ein kleines Stückchen Nostalgie und Genuss zu entdecken.

Genießen und Helfen: Der neue HORIZONT-Kalender

Seit vielen Jahren setzt sich die Lauenstein Confiserie engagiert für das Hilfswerk HORIZONT e.V. ein, das von der Schauspielerin Jutta Speidel gegründet wurde. Dieses Jahr wird die Kooperation durch einen besonderen Adventskalender erweitert, dessen Design ein Kind aus den HORIZONT-Schutzhäusern gestaltet hat. Hinter jedem der 24 Türchen verbirgt sich eine liebevoll in der Lauensteiner Manufaktur hergestellte, alkoholfreie Leckerei. Mit dem Kauf dieses Kalenders unterstützen Sie direkt die wichtige Arbeit von HORIZONT e.V., da ein Teil des Erlöses in Projekte fließt, die Frauen und Kindern in Not ein sicheres Zuhause und neue Perspektiven bieten.

Eine langjährige Partnerschaft: Lauenstein Confiserie und HORIZONT e.V.

Die Kooperation zwischen der Lauenstein Confiserie und HORIZONT e.V. reicht bis ins Jahr 2008 zurück. Mit Sondereditionen wie dem Schatzkästchen oder den Burghappen, die ebenfalls mit Kunstwerken der HORIZONT-Kinder gestaltet sind, lädt die Lauenstein Confiserie seitdem dazu ein, durch den Kauf dieser Produkte einen Beitrag zu leisten.

Sinnvolle Geschenke für Firmenkunden

Auch für Firmenkunden bietet die HORIZONT-Serie der Lauenstein Confiserie zahlreiche Möglichkeiten, ihren Kunden, Partnern und Mitarbeitern ein sinnvolles Geschenk zu machen. Die Produkte können individuell angepasst werden – von Seidenbändern mit persönlichem Text über Logo-Anhänger bis hin zu stilvollen Verpackungen und Grußkarten.

Diese und viele weitere stimmungsvolle Adventskalender finden Interessierte im Online-Shop unter lauensteiner.de oder vor Ort in der Fischbachsmühle Ludwigsstadt mit Gläserner Manufaktur, Café und Werksverkauf.

Preise:

Lauensteiner Nostalgie-Kalender ADVENTS-BUMMEL, 300g | 13-fach sortiert, ohne Alkohol EUR 28,95*

Lauensteiner Adventskalender HORIZONT, 300g | 13-fach sortiert, ohne Alkohol EUR 28,95*

*inkl. gesetzlicher MwSt., zzgl. Versandkosten

Über die Lauenstein Confiserie

Als Geschenk und Zeichen der Wertschätzung haben Pralinen eine lange Tradition, aber auch sich selbst verwöhnen qualitätsbewusste ,Chocoholics‘ gerne mit einem echten Stück süßer Handwerkskunst. Egal zu welchem Anlass – das über die Jahre stetig gewachsene Angebot der Lauenstein Confiserie hält für die Kunden von „Pralinen à la Carte“ über edle Schokoladentafeln bis hin zu saisonalen Editionen eine schier unendliche Produktvielfalt bereit. Ob klassisches Nougat-Praliné, Marc-de-Champagne-Trüffel oder ausgefallene Matcha-Schokolade: Allem Genuss zugrunde liegt bei Lauenstein das unbedingte Bekenntnis zu Qualität und Handwerk. Das begann 1964 mit den ersten Kreationen eines Berliner Konfektmachers, der der Liebe wegen den Frankenwald zu seiner Heimat gemacht hatte, und bildet bis heute das Fundament des 170 Mitarbeiter starken, international aufgestellten Familienbetriebs. Einst der Ausgangspunkt der Lauenstein’schen Erfolgsgeschichte, ist die gläserne Manufaktur mit Café und Werksverkauf in der aufwändig restaurierten Fischbachsmühle bei Ludwigsstadt heute ein beliebtes Ausflugsziel. Weitere Informationen unter lauensteiner.de.

Kontaktdaten:

Lauenstein Confiserie, Confiserie Burg Lauenstein GmbH, Lauensteiner Strasse 41,

96337 Ludwigsstadt; Tel. +49 – 92 63-945 0; Info@lauensteiner.de; lauensteiner.de

