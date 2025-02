Breslau (Wroclaw) ist nach wie vor ein Geheimtipp für einen Städtetrip in Europa

Unser alternativer Reiseführer für Breslau erscheint nun in der dritten Auflage

Breslau ist nach wie vor ein absoluter Geheimtipp für einen Städtetrip in Europa, und viele Argumente sprechen für einen Besuch der mittlerweile drittgrößten Stadt in Polen: Sie ist erschwinglich, nah an Deutschland, voller Geschichte und Kultur und wird aufgrund ihrer zahlreichen Brücken und der malerischen Oder oft als „Venedig des Nordens“ bezeichnet. Gleichzeitig ist Breslau jung und modern, mit einer pulsierenden Kreativszene, vielen Studenten, einem lebendigen Nachtleben und einer endlosen Auswahl an Cafés und Restaurants.

Nach dem Erfolg unseres alternativen Reiseführers für Breslau und der Auszeichnung mit dem Selfpublishing-Buchpreis 2021 als bestes selbst verlegtes Sachbuch im Rahmen der Frankfurter Buchmesse ist ab sofort die dritte Auflage verfügbar.

Neben zahlreichen Aktualisierungen, wie z.B. der neu renovierten Liebichshöhe, gibt es ebenfalls neu ausgewählte Orte in Breslau, die den Sprung in unsere handverlesene Auswahl der 100 außergewöhnlichsten Orte geschafft haben. Unter anderem wird die wohl längste Fußgängerbrücke in Europa vorgestellt, zu einer Reise in versteckte sowie wunderschöne Treppenhäuser eingeladen und die weltweit größte Sammlung an Spielzeugpianos präsentiert. Dazu gibt es natürlich auch Klassiker wie die Jahrhunderthalle als UNESCO-Weltkulturerbe sowie die Dominsel mit ihrem Gaslaternenanzünder, der im schwarzen Gewand allabendlich die Laternen per Hand nach alter Tradition entzündet.

„Breslau (Wroclaw) – Ein alternativer Reiseführer“ ist die perfekte Einstiegslektüre, um eine Vorauswahl für den Erstbesuch zu treffen, aber ebenso ein hilfreicher Begleiter zum Entdecken neuer spannender Orte für diejenigen, die längst dem Zauber Breslaus verfallen sind.

Wer kennt denn schließlich schon die akustischen Spiegel oder die Kilometerbrücke? Was hat es mit dem riesigen Dinosaurierskelett in der Stadtmitte auf sich? Warum ist die schönste Straße der Stadt kaum bekannt? Was geschah in jener Nacht, als der nackte Mann im Fechterbrunnen seine Kleidung verlor? Weshalb hat eine Putzfrau die Farbe des wohl einst hässlichsten Gebäudes der Stadt ausgewählt?

Geschrieben wurde der Reiseführer von Mirko Seebeck – einem Ostwestfalen, der nicht nur eigene Wurzeln in der Region besitzt, sondern Breslau kurzerhand zu seiner Wahlheimat erkoren hat. Mit viel Liebe für die Stadt und einem Faible für Geschichte, Architektur und guten Kaffee bietet sein alternativer Blick auf Breslau ein buntes Feuerwerk an Informationen über eine faszinierende Stadt, die schon mehr als 1000 Jahre auf dem Buckel hat.

Die dritte Auflage erscheint offiziell am 14. Februar 2025 und ist über den Städteblog https://www.wroclawguide.com/ sowie im Buchhandel vor Ort erhältlich.

Reiseführer-Details:

– Titel: Breslau (Wroclaw) – Ein alternativer Reiseführer: 100 außergewöhnliche Orte, die man nicht verpassen sollte

– Preis: 18,95 EUR

– Erscheinungsdatum: 14. Februar 2025

– ISBN: 978-3-911568-00-5

Weitere Informationen unter: https://www.wroclawguide.com/de/breslau-reisefuehrer/

