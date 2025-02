In 240 Sekunden vom HR-Manager zum Experten für Gesundheitsroutinen

Beim 1. Internationalen Speaker Slam mit 240 Teilnehmern aus 20 Ländern, der am 30.01.2025 in Dresden stattfand, wurde der Essener Oliver Jacob für seine Rede mit dem Excellence Award ausgezeichnet.

Speaker – was?

Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit. So wie bei den beliebten Poetry Slams um die Wette gereimt oder gerappt wird, messen sich beim Speaker Slam Redner mit ihren persönlichen Themen gegeneinander.

Die besondere Herausforderung:

Der Sprecher hat nur vier Minuten Zeit, sein Publikum mitzureißen und zu begeistern. Einen Vortrag so zu kürzen und trotzdem alles zu sagen, was wichtig ist, und sich dann noch mit seinem Publikum zu verbinden, das ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking.

Nerven wie Drahtseile brauchen die Teilnehmer sowieso, denn nach genau vier Minuten wird das Mikrofon ausgeschaltet.

Das von der Hermann Scherer GmbH ins Leben gerufene Event begeistert mit vielfältigen Themen, die so bunt und abwechslungsreich wie das Leben selbst sind. Eine professionelle Jury wählt unter allen Teilnehmern einen Gewinner aus.

Nach New York, Dubai, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf, Wiesbaden und München fand der internationale Speaker Slam nun zum ersten Mal in Dresden statt. 240 Teilnehmer aus 20 Nationen slamten sich auf 2 Bühnen in 4 Sprachen zu den begehrten Awards.

Fachpublikum und Jury sind begeistert

Bei dem diesjährigen Speaker Slam wurde der gebürtige Essener Oliver Jacob mit dem Thema „Erfolgsfaktor Routine“ neben mit dem Excellence Award ausgezeichnet.

Dabei konnte er nicht nur das Publikum vor Ort in Dresden und im YouTube-Live Stream von sich überzeugen, sondern auch die hochkarätig besetzte Jury, u.a. bestehend aus Medienexperte Jörg Rositzke, Germanys Next Speaker Star Katja Kaden und Scoutingexpertin Stephanie Pierre, mit der Bühnenperformance begeistern.

Als Krönung seiner Performance wurde er bereits jetzt für den nächsten Internationalen Speakerslam im August nach New York eingeladen.

Die Themenwahl lag bei den Slammern selbst. Sie schreiben ihre Texte eigenständig und mussten sich entscheiden, ob sie auf allgemeine gesellschaftliche Themen oder konkrete Fälle eingehen

Die Herausforderung des Abends bestand darin, das Publikum und die fachkundige Jury, welche aus Autoren, Speakern und Unternehmern zusammensetzte, genau dort abzuholen, wo sie sind, sie zu überzeugen und für das Thema zu begeistern – all das in nur vier Minuten.

Seine berufliche Laufbahn begann Oliver Jacob im HR-Management und kennt den Kampf zwischen Erfolg und Gesundheit aus erster Hand: Als ehemalige Führungskraft hat er jahrelang seine Karriere über alles gestellt – bis der fast unausweichliche Burnout vor der Tür stand.

Als die Ampel schon auf dunkel-gelb stand, zog er die Handbremse und realisierte, dass die eigene Gesundheit einen höheren Stellenwert bekommen muss, ohne Job und Familie zu vernachlässigen und ohne dabei zu einer ultimativen Sportskanone zu transformieren.

Dabei ist der 52-jährige kein Gesundheitsfanatiker, wie er selber von sich behauptet. Er vertritt die These, dass der Schlüssel in einfachen Routinen liegt, die auch nur wenige Minuten dauern können und nicht zwingend mit Sport oder Ernährung zu tun haben müssen. Denn Routinen zur Stressreduzierung spielen hierbei ebenfalls eine sehr große Rolle.

Der neuartige Ansatz von Oliver Jacob liegt darin, vermeintlich große Hindernisse klein zu machen, indem wissenschaftlich fundierte Prinzipien so herunter gebrochen werden, dass sie selbst in die chaotischsten Terminkalender passen.

Doch Oliver Jacob ist nicht nur als Ernährungs- und Fitnesscoach tätig. Auch ist er auf den Bühnen Deutschlands unterwegs und spricht regelmäßig vor Zuschauern darüber, wie Führungskräfte und Unternehmer:innen mit einfachen Routinen die Performance im Job erhalten und verbessern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Oliver Jacob

Herr Oliver Jacob

Roßstr. 11

45359 Essen

Deutschland

fon ..: 0172 856 11 63

web ..: http://www.oliverjacob-training.com

email : oliver@oliverjacob-training.com

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

Oliver Jacob

Herr Oliver Jacob

Roßstr. 11

45359 Essen

fon ..: 0172 856 11 63

email : oliver@oliverjacob-training.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.