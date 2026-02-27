Blumenfachgeschäft Blütenzauber Ziermann – Floristik mit Herz und Handwerk

Im Blumenfachgeschäft Blütenzauber Ziermann in Oberickelsheim erwarten Sie kreative Floristik, persönliche Beratung und handgefertigte Blumenkreationen für jeden Anlass – mit Herz und Handwerk!

Das Blumenfachgeschäft Blütenzauber Ziermann in Oberickelsheim ist der Ort, an dem Qualität, Kreativität und persönliche Beratung zusammenkommen. Seit Jahren überzeugt das familiengeführte Unternehmen mit individueller Floristik für jede Gelegenheit – sei es für festliche Anlässe, kreative Geschenkideen oder stilvolle Dekorationen für den Alltag. Hier entstehen handgefertigte Blumenkreationen, die nicht nur optisch begeistern, sondern auch Emotionen wecken.

Floristik für jeden Anlass

Ob klassischer Blumenstrauß, moderne Tischdekoration oder stilvolle Trauerfloristik – das Team von Blütenzauber Ziermann setzt Kundenwünsche in einzigartige florale Arrangements um. Besonders beliebt sind individuelle Werke für Hochzeiten, Geburtstagsfeiern und Jubiläen. Unternehmen schätzen die Dienstleistungen für Empfangsbereiche, Events und als besondere Aufmerksamkeiten für ihre Kunden und Mitarbeitenden. Neben frischen Schnittblumen gibt es auch eine exquisite Auswahl an Topfpflanzen, dekorativen Accessoires und Geschenkartikeln, wobei die saisonale Gestaltung stets eine zentrale Rolle spielt.

Persönliche Beratung und Fachkompetenz

Im Blumenfachgeschäft steht die persönliche Beratung im Mittelpunkt. Kunden können sich auf eine ehrliche und fachkundige Einschätzung verlassen, sei es für eine spontane Blumenauswahl oder die umfangreiche Planung eines Events. Die Leidenschaft für Floristik ist in jedem Gespräch und jedem Werkstück spürbar.

Regional verwurzelt und nachhaltig

Blütenzauber Ziermann legt großen Wert auf Qualität und Frische, wobei viele Pflanzen aus der Region oder von vertrauensvollen Partnern bezogen werden. So entsteht ein Sortiment, das nicht nur schön, sondern auch nachhaltig ist.

Mehr als nur Blumen

Blütenzauber Ziermann zeigt, dass Floristik mehr als ein Beruf ist – es ist Handwerk, Kunst und Herzblut. Wer nach einem besonderen Blumengeschenk sucht oder seinen Alltag mit natürlichen Akzenten verschönern möchte, findet hier einen zuverlässigen Ansprechpartner, der die Wünsche der Kunden mit Leidenschaft umsetzt.

Kauf im Fachgeschäft – eine bewusste Entscheidung

Laut einer Statista-Umfrage bevorzugen viele Menschen den Kauf von Pflanzen und Gartenbedarf im Fachgeschäft. Bei Blütenzauber Ziermann wird diese Entscheidung täglich bestätigt, da Kunden die hohe Beratungskompetenz und Qualität der Pflanzen zu schätzen wissen. Gerade bei lebenden Pflanzen sind Standort, Pflege und Jahreszeit entscheidend, und diese Aspekte werden hier individuell berücksichtigt. Die Kunden entscheiden sich bewusst gegen anonyme Verkaufsflächen und für den regionalen Fachhandel, der Kompetenz, Frische und Vertrauen bietet.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Blütenzauber

Frau Silke Ziermann

Hauptstr. 19

97258 Oberickelsheim

Deutschland

fon ..: 09339 991566

web ..: http://www.bluetenzauber-oberickelsheim.de

email : pr@dsa-marketing.ag

Pressekontakt:

Blütenzauber

Frau Silke Ziermann

Hauptstr. 19

97258 Oberickelsheim

fon ..: 09339 991566

web ..: http://www.bluetenzauber-oberickelsheim.de

email : pr@dsa-marketing.ag

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.