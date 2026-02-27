Vom Software-Labor zur europäischen Bewegung: Sven Ihrke bündelt Kräfte für den Gayhearts Public Beta Launch

Gayhearts Europe i.G. startet am 01.03.2026 die Public Beta. Gründer Sven Ihrke setzt mit obligatorischer Video-Verifizierung neue Sicherheitsmaßstäbe für das unabhängige LGBTQ-Netzwerk aus Duisburg.

Duisburg, 27.02.2026 Nach einer mehrjährigen Phase der intensiven technischen Entwicklung vollzieht der Duisburger Tech-Unternehmer Sven Ihrke den entscheidenden strategischen Schritt. Das Projekt Gayhearts, das seine technologischen Wurzeln in den bewährten Strukturen von Truematch Labs hat, emanzipiert sich pünktlich zum Launch am 01.03.2026 und bündelt alle operativen Aktivitäten in der neuen, eigenständigen Gayhearts Europe i.G.

Strategische Weichenstellung: Fokus auf digitale Souveränität und Unabhängigkeit

Mit der Ausgründung der Gayhearts Europe i.G. schafft Sven Ihrke ein spezialisiertes und rechtlich unabhängiges Zuhause für die LGBTQ-Plattform. „Truematch Labs war die Schmiede, in der ich die Vision über Jahre hinweg ohne äußeren Druck perfektionieren konnte“, erklärt Sven Ihrke.

„Doch eine Plattform, die auf Gemeinschaft, Sicherheit und Vertrauen basiert, braucht ein eigenes Fundament. Mit der Gayhearts Europe i.G. geben wir das Versprechen ab: Wir gehören niemandem außer der Community. Diese Eigenständigkeit ist der Grundpfeiler für unsere geplante Expansion in ganz Europa.“

Maximale Identitätssicherheit: Innovative Video-Verifizierung ab Tag1

Pünktlich zum Start der Public Beta Phase am kommenden Sonntag setzt Gayhearts auf ein klares Qualitätsversprechen: Echte Menschen statt Fake-Profile. Um die Integrität des Netzwerks zu gewährleisten, führt Sven Ihrke eine obligatorische Video-Verifizierung ein.

Diese stellt bereits in der Startphase sicher, dass jeder Nutzer eindeutig identifiziert ist, und eliminiert Catfishing nahezu vollständig. „Wir starten mit einem funktionalen und kompromisslosen Prozess, um sofortige Sicherheit zu garantieren“, so Ihrke. „Im laufenden Betrieb werden wir dieses System kontinuierlich zu einer technologischen High-End-Lösung weiterentwickeln.“

Public Beta Launch am 01.03.2026: Die Vision wird greifbar

Ein aktueller Alpha-Testbericht, der die Stabilität und das Sicherheitsniveau der Plattform unabhängig bestätigt, wurde bereits vorab veröffentlicht zum Testbericht auf Medium.

Ab Sonntag, den 01.03.2026 um 00:00 Uhr, öffnet die Web-App offiziell ihre Türen für die Community. In der Public Beta werden die vier Kernsäulen Dating, Friendship, Events und Travel im Live-Betrieb final optimiert, um den Usern einen geschützten und werbefreien Raum für echte Begegnungen zu bieten.

Über Gayhearts Europe i.G.:

Gayhearts Europe i.G. ist ein unabhängiges Technologie-Unternehmen aus Duisburg, geführt von Gründer Sven Ihrke. Das Startup entwickelt ein souveränes digitales Netzwerk für die LGBTQ-Community in Europa. Ein konsequentes Crowdfunding-Modell sichert die Unabhängigkeit von großen Risikokapitalgebern und ermöglicht höchste Datenschutzstandards.

Pressekontakt:

Sven Ihrke (Gründer)

Gayhearts Europe i.G.

E-Mail: presse@gayhearts.app

Web: www.gayhearts.app

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Gayhearts Europe i.G

Herr Sven Ihrke

Grüner Weg 104

47228 Duisburg

Deutschland

fon ..: 017647830683

web ..: https://www.gayhearts.app

email : presse@gayhearts.app

Gayhearts Europe i.G. ist ein unabhängiges Technologie-Unternehmen mit Sitz in Duisburg, das sich auf die Entwicklung souveräner digitaler Netzwerke für die europäische LGBTQ-Community spezialisiert hat. Gegründet von Tech-Unternehmer Sven Ihrke, verfolgt das Startup die Mission, einen sicheren, werbefreien und unabhängigen digitalen Raum jenseits der großen US-Plattformen zu schaffen.

Nach einer mehrjährigen Entwicklungsphase innerhalb der Truematch Labs bündelt Gayhearts Europe nun alle Kompetenzen in einer eigenständigen Struktur, um höchste Standards bei Datenschutz und Identitätssicherheit etwa durch obligatorische Video-Verifizierung zu garantieren. Das Unternehmen setzt auf ein wertebasiertes Crowdfunding-Modell, um die Plattform gemeinsam mit der Community nachhaltig und sicher für die Zukunft aufzustellen.

Pressekontakt:

Gayhearts Europe i.G

Herr Sven Ihrke

Grüner Weg 104

47228 Duisburg

fon ..: 017647830683

email : presse@gayhearts.app

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.