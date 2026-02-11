Blumen Basar – Ihr Blumenladen in Bremen mit Tradition und Persönlichkeit

Seit 1963 steht Blumen Basar in Bremen für individuelle Floristik mit Herz. Vom bunten Strauß bis zur Hochzeitsfloristik – wir bringen Ihre Gefühle in blühende Form.

Floristik mit Herz seit 1963

Seit 1963 ist der Blumen Basar in Bremen ein Synonym für florale Kunst und persönliche Beratung. Als familiengeführtes Unternehmen haben wir uns darauf spezialisiert, mit Blumen Momente zu schaffen, die ohne Worte auskommen. Ob ein liebevoll gebundener Strauß, ein stilvolles Tischgesteck oder aufwendiger Blumenschmuck für besondere Anlässe – bei uns finden Sie individuelle Floristik, die Ihre Gefühle perfekt ausdrückt. Mit Leidenschaft und Hingabe bieten wir kreative Lösungen für jedes Budget und jede Gelegenheit.

Die Geschichte des Blumen Basar

Der Ursprung des Blumen Basar liegt in der Geschichte von Josip Basar, einem kroatischen Auswanderer, der 1963 auf dem „Unser Lieben Frauen Kirchhof“ in Bremen seinen ersten Blumenstand eröffnete. Was als mutiger Schritt in die Selbstständigkeit begann, wuchs schnell zu einem florierenden Geschäft. Bereits zwei Jahre später ersetzte ein Verkaufswagen die ersten Eimer, und das Unternehmen expandierte bis hin zu Lieferungen aus der holländischen Blumenregion Straelen. Diese Pionierarbeit prägt uns noch heute – mit bodenständigen, familiären Werten und einer ungebrochenen Leidenschaft für Floristik.

Blumen für jede Gelegenheit – Kreativ und individuell

Im Blumen Basar erwarten Sie nicht nur Sträuße, sondern auch kreative, maßgeschneiderte florale Arrangements, die Emotionen und Botschaften übermitteln. Wir bieten:

– Bunte Geburtstagssträuße oder schlichte Alltagsgrüße

– Tischdekorationen für private oder geschäftliche Anlässe

– Topfpflanzen für Ihr Zuhause oder Büro

– Hochzeitsfloristik – vom Brautstrauß bis zum Altargesteck

– Trauerfloristik – würdevoll und mit persönlicher Note

– Saisonale Raumdekorationen und stimmungsvolle Adventsarrangements

Floristik mit persönlicher Handschrift

Das Besondere am Blumen Basar ist unsere Verbindung aus traditionellem Handwerk, Fachwissen und echter Nähe zur Kundschaft. Bei uns gibt es keine Massenware, sondern individuelle Beratung und florale Kreationen, die mit Sorgfalt und Liebe zum Detail entstehen. Ob für einen kleinen Strauß oder eine aufwendige Hochzeitsfloristik – bei uns ist jedes Arrangement einzigartig.

Ein fester Bestandteil der Bremer Floristikkultur

Der Blumen Basar ist ein fester Bestandteil der Bremer Floristikkultur. Seit Jahrzehnten vertrauen uns die Bremer:innen, sei es für festliche Dekorationen, stilvolle Trauerfloristik oder einfach, um ihren Liebsten eine Freude zu machen. Wir kombinieren Tradition mit moderner Gestaltung und stellen sicher, dass jede Blume von Hand gebunden und mit Herz ausgesucht wird.

