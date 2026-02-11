Schlüsselbegriffe, die Interessenten auf der Suche nach Handwerksbetrieben verwenden

Das Suchverhalten von Interessenten, die Handwerker suchen, ist stark von der gewünschten Dienstleistung und dem Ort abhängig. Die Schlüsselbegriffe lassen sich in verschiedene Kategorien einteilen.

Haupt-Keywords (Dienstleistung + Ort)

Dies sind die häufigsten und wichtigsten Suchanfragen, da die meisten Kunden lokal suchen. Die Kombination besteht immer aus:

Der Handwerksleistung / dem Gewerk:

o Maler, Elektriker, Installateur, Dachdecker, Schreiner, Fliesenleger, Sanitär, Heizung, GaLa-Bau (Garten- und Landschaftsbau), Gerüstbauer, etc.

o Der Betriebsbezeichnung: Malerbetrieb, Elektrofirma

Der lokalen Eingrenzung:

o Der Ort (Stadt/Gemeinde): Stuttgart, München, Düsseldorf

o Der Stadtteil: Stuttgart-Mitte, Hamburg-Altona

o Die Region/der Landkreis: Kreis Ludwigsburg

o Die Kombination „in“ oder „bei“: Maler in Stuttgart

Beispiele:

o Elektriker Stuttgart

o Malerbetrieb Bad Cannstatt

o Dachdecker in meiner Nähe

o Gartenbauunternehmen München

Spezifische Leistungs-Keywords

Interessenten suchen oft direkt nach der konkreten Aufgabe oder dem Problem, das gelöst werden soll.

Problemlösung/Notfall:

o Sanitär Notdienst

o Heizungsausfall Reparatur

o Rohrbruch Notdienst

o Schlüsseldienst (wenn zutreffend)

Konkrete Dienstleistungen:

o Badsanierung

o Fliesen legen Kosten

o Terrassenüberdachung bauen

o Fassade streichen Preis

o Parkett verlegen lassen

o Photovoltaik Installation

o Fensteraustausch

Informations- und Angebots-Keywords

Diese Begriffe werden verwendet, wenn sich der Interessent in der Recherche- und Planungsphase befindet.

Kosten/Preise:

o Maler Kosten pro qm

o Was kostet ein Elektriker pro Stunde

o Angebot Fliesenleger

Firmen- und Erfahrungs-Keywords:

o Handwerker Bewertungen (oft in Kombination mit dem Ort)

o Bester Installateur [Ort]

o Zuverlässiger Handwerker [Ort]

Tipp für Handwerksbetriebe:

Für eine gute Online-Sichtbarkeit ist die strategische Kombination der Dienstleistung mit der lokalen Eingrenzung entscheidend. Unternehmen sollten diese Keywords an wichtigen Stellen ihrer Website (Titel, Überschriften, Texte, Google My Business-Eintrag) verwenden.

