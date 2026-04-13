Blue Lagoon Cruise – Neues Boutique-Kreuzfahrtschiff in Fiji gestartet

Mit der neuen MV Yasawa Princess II startet Blue Lagoon Cruises in eine neue Ära: Das Boutique-Schiff ersetzt die Fiji Princess und setzt auf mehr Exklusivität und intensive Südsee-Erlebnisse in Fiji.

Blue Lagoon Cruises präsentiert die neue MV Yasawa Princess II – mehr Komfort, weniger Gäste, intensivere Erlebnisse Mit der offiziellen Indienststellung der MV Yasawa Princess II stellt Blue Lagoon Cruises seine Flotte neu auf. Gleichzeitig wurde das bisherige Schiff MV Fiji Princess am 13. April 2026 außer Dienst gestellt. Der Schritt markiert einen klaren Generationswechsel hin zu noch exklusiveren und moderneren Kreuzfahrterlebnissen in der Südsee.

Exklusivität auf höchstem Niveau

Die neue MV Yasawa Princess II bietet Platz für maximal 44 Gäste in nur 22 Kabinen. Damit gehört sie zu den kleinsten Kreuzfahrtschiffen in Fiji – ein bewusst gewähltes Konzept. Statt Massenabfertigung stehen Privatsphäre, Ruhe und individuelle Betreuung im Mittelpunkt.

Mit einer Länge von rund 45 Metern und ihrer kompakten Bauweise kann das Schiff Regionen ansteuern, die größeren Kreuzfahrtschiffen verschlossen bleiben. Dazu zählen abgelegene Inseln, versteckte Buchten und nahezu unberührte Strände im Yasawa-Archipel.

Zugang zu unberührten Inselwelten

Ein wesentlicher Vorteil kleiner Boutique-Schiffe zeigt sich vor allem bei den Routen: Gäste erleben Fiji fernab klassischer Touristenströme. Oft ankert das Schiff in einsamen Lagunen – teilweise so nah an der Küste, dass Gäste direkt vom Schiff aus ins türkisfarbene Wasser schwimmen können.

Neben traumhaften Stränden stehen auch kulturelle Begegnungen im Fokus. Dazu zählen traditionelle Dorfbesuche, lokale Zeremonien sowie authentische Einblicke in das Leben der fijianischen Bevölkerung.

Trend zu kleinen Kreuzfahrtschiffen

Mit dem neuen Schiff reagiert Blue Lagoon Cruises auf einen klar erkennbaren Trend: Immer mehr Reisende suchen nach individuellen, naturnahen und persönlichen Reiseerlebnissen statt klassischer Großkreuzfahrten.

„_Die Nachfrage nach kleinen, hochwertigen Kreuzfahrten in der Südsee ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Viele unserer Kunden legen großen Wert auf persönliche Atmosphäre und authentische Erlebnisse – genau das bietet ein Schiff wie die Yasawa Princess II_“, erklärt Uli Edelmann, Geschäftsführer des Südsee-Reisespezialisten TMC Reisen.

Fiji als ideales Kreuzfahrtziel

Fiji gilt als eines der abwechslungsreichsten Inselparadiese im Südpazifik. Über 300 Inseln, kurze Distanzen und geschützte Gewässer machen die Region besonders attraktiv für Kreuzfahrten. Die Kombination aus spektakulärer Natur, kristallklarem Wasser und lebendiger Kultur sorgt für ein außergewöhnlich intensives Reiseerlebnis.

Gerade die Yasawa- und Mamanuca-Inseln zählen zu den schönsten Regionen des Landes und sind bekannt für ihre weißen Sandstrände, farbenprächtigen Korallenriffe und ursprünglichen Dörfer.

Frühzeitige Planung empfehlenswert

Durch die geringe Kapazität des neuen Schiffes ist die Verfügbarkeit stark begrenzt. Gerade für beliebte Reisezeiten empfiehlt sich eine frühzeitige Planung.

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TMC Reisen

Herr Ulrich Edelmann

Nelkenweg 15

83109 Großkarolinenfeld

Deutschland

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email : info@tmc-reisen.de

Die TMC Reisen ist ein spezialisierter Reiseveranstalter für hochwertige Fernreisen mit besonderem Fokus auf die Südsee – insbesondere Fiji.

Geschäftsführer Uli Edelmann kennt die Region aus eigener Erfahrung und hat die Inselwelt sowie die Kreuzfahrtprodukte von Blue Lagoon Cruises persönlich vor Ort bereist. Diese direkte Produktkenntnis ermöglicht eine besonders fundierte und praxisnahe Beratung.

TMC Reisen arbeitet seit vielen Jahren mit ausgewählten Partnern in Fiji zusammen und bietet individuell zusammengestellte Reisen, die perfekt auf die Wünsche der Kunden abgestimmt sind – von Inselhopping über exklusive Resorts bis hin zu Boutique-Kreuzfahrten.

Kunden profitieren von persönlicher Beratung, tiefgehender Zielgebietskenntnis und einem internationalen Partnernetzwerk, das auch in abgelegenen Regionen der Südsee zuverlässige Reiseerlebnisse ermöglicht.

Pressekontakt:

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Nelkenweg 15

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