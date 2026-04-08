Wann buchen Deutsche ihre Fernreisen? Neue Auswertung zeigt klare Trends und Sparpotenziale

Wer früh bucht, spart oft deutlich. Eine aktuelle Auswertung zeigt, wann Deutsche ihre Fernreisen planen – und warum der Buchungszeitpunkt entscheidend für Preis und Verfügbarkeit ist.

Wer eine Fernreise plant, stellt sich früher oder später die Frage nach dem richtigen Buchungszeitpunkt. Eine aktuelle Auswertung vom Fernreiseexperten TMC Reisen zeigt: Deutsche buchen ihre Fernreisen heute deutlich früher als noch vor wenigen Jahren – vor allem bei komplexeren und hochpreisigen Reisezielen.

Besonders gefragt sind klassische Fernreise-Destinationen wie die USA, Kanada, Australien, Neuseeland sowie das südliche Afrika mit Südafrika und Namibia. Gerade bei diesen Zielen sichern sich viele Reisende ihre Wunschreise bereits 9 bis 12 Monate im Voraus.

Noch deutlich ausgeprägter ist dieser Trend in der Südsee, insbesondere in Französisch-Polynesien. Hier zeigt sich, dass hochwertige und begrenzte Reiseprodukte oft extrem früh ausgebucht sind. Expeditions- und Versorgungsschiffe wie die Aranui 5 oder die ab 2027 neue Aranoa werden teilweise bereits 12 bis 24 Monate im Voraus gebucht. Wer hier zu spät plant, hat oft kaum noch Auswahl bei Terminen oder Kabinenkategorien.

Ein wesentlicher Grund für diese Entwicklung liegt in der steigenden Nachfrage bei gleichzeitig begrenzten Kapazitäten. Besonders bei beliebten Reiseformen wie Wohnmobilreisen oder individuellen Rundreisen sind Fahrzeuge, Unterkünfte und gefragte Reisetermine schnell ausgebucht. Auch Flüge werden in stark nachgefragten Zeiträumen (z.B. Ferienbeginn) frühzeitig teurer oder sind nur noch eingeschränkt verfügbar.

Die Analyse zeigt zudem einen klaren Zusammenhang zwischen Buchungszeitpunkt und Preisentwicklung. Frühbucher profitieren in der Regel von besseren Verfügbarkeiten und attraktiveren Konditionen, während kurzfristige Buchungen oft mit höheren Kosten verbunden sind. Insbesondere in Ferienzeiten oder zu stark nachgefragten Reisedaten steigen die Preise teilweise deutlich an.

„_Wir beobachten seit einigen Jahren eine klare Verschiebung hin zu deutlich früheren Buchungen. Gerade bei __besonderen Reiseerlebnissen wie Südsee-Reisen__ oder Wohnmobilreisen sind viele Termine lange im Voraus ausgebucht. Wer sich früh entscheidet, hat die beste Auswahl und oft auch die besseren Preise_“, erklärt Uli Edelmann, Geschäftsführer von TMC Reisen.

Aus Sicht von Reiseexperten gilt daher: Wer bei Fernreisen flexibel bleiben möchte, sollte frühzeitig planen und buchen. So lassen sich nicht nur Kosten optimieren, sondern auch Wunschtermine und bevorzugte Reiseleistungen sichern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TMC Reisen

Herr Ulrich Edelmann

Nelkenweg 15

83109 Großkarolinenfeld

Deutschland

fon ..: 08031-9019833

fax ..: 08031-9019834

web ..: https://www.tmc-reisen.de/

email : info@tmc-reisen.de

Die TMC Reisen

– The Travel & Marketing Company GmbH – ist ein spezialisierter Reiseveranstalter für maßgeschneiderte Fernreisen mit Sitz in Oberbayern. Das Unternehmen entwickelt individuelle Reisekonzepte in den weltweit wichtigsten Fernreisezielen, darunter die USA, Kanada, Australien, Neuseeland sowie das südliche Afrika mit Südafrika und Namibia. Ein besonderer Schwerpunkt liegt zudem auf Reisen in die Südsee, insbesondere nach Französisch-Polynesien.

Durch langjährige Erfahrung, ein starkes Partnernetzwerk und fundiertes Destinationswissen bietet TMC Reisen eine persönliche und individuelle Beratung. Ziel ist es, für jeden Kunden ein optimal abgestimmtes Reiseerlebnis zu gestalten – von der ersten Planung bis zur Durchführung.

Pressekontakt:

TMC Reisen

Herr Ulrich Edelmann

Nelkenweg 15

83109 Großkarolinenfeld

fon ..: 08031-9019833

email : info@tmc-reisen.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.