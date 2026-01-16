Blackout-Vorsorge 2026: Notstrom-Kompass.de bietet Orientierungshilfe für die private Eigenversorgung

104 Stunden – so lange dauerte der Stromausfall in Berlin letzte Woche. Grund genug, sich mit dem Thema Notstromversorgung auseinanderzusetzen. Hilfe leistet hier die neue Website Notstrom-Kompass.de.

Berlin – 15.01.2026 – 104 Stunden: so lange dauerte der Stromausfall in Berlin in der letzten Woche. Es handelt sich um den längsten Blackout in der Hauptstadt seit dem Krieg. Grund genug, sich mit dem Thema Notstromversorgung auseinanderzusetzen. Hilfe leistet hier die neue Website Notstrom-kompass.de.

Der Blackout in der Hauptstadt hat gezeigt, wie vulnerabel die moderne Infrastruktur ist. Mehr als vier Tage lang waren Zehntausende von der Grundversorgung abgeschnitten – eine Situation, auf die nur die wenigsten vorbereitet waren. Notstrom-Kompass.de schließt diese Informationslücke und bündelt Expertenwissen mit praktischen Lösungen für den Alltag.

Fundierte Ratgeber und überraschende Fakten

Das Portal bietet weit mehr als reine Produktvergleiche. Neben tagesaktuellen News zum Thema Energiesicherheit liefert die Seite „zehn überraschende Fakten zum Thema Blackout in Deutschland“, die gängige Mythen entlarven und für die reale Gefahr sensibilisieren. Eine große Rolle spielt ein Ratgeber zum Thema „10 Goldene Regeln für die mobile Stromversorgung“. Die Redaktion hat außerdem die beste Literatur zum Thema zusammengestellt: In detaillierten Ratgebern erfahren Interessierte, wie sie die ersten 72 Stunden ohne fremde Hilfe überbrücken, welche Lebensmittelvorräte sinnvoll sind und wie man sich sonst noch auf den Fall der Fälle vorbereiten kann.

Fokus auf mobile Stromversorgung

Ein Kernstück des Portals ist die Kaufberatung für mobile Energielösungen. Ob Powerstations von Herstellern wie Jackery, Ecoflow oder Anker – das Portal analysiert die aktuellen Bestseller und hilft Nutzern dabei, die passende Lösung für ihre individuellen Bedürfnisse zu finden. Dabei wird besonderer Wert auf die Kombination mit Solarmodulen gelegt, um eine echte Unabhängigkeit vom Stromnetz zu ermöglichen. Eine Bestseller-Liste verschafft einen Überblick über die preislich attraktivsten Offerten.

„Der Blackout in Berlin war ein Weckruf. Mit Notstrom-Kompass.de möchten wir den Menschen die Werkzeuge und das Wissen an die Hand geben, damit aus einer technischen Störung keine persönliche Katastrophe wird“, so die Redaktion des neuen Portals.

Über Notstrom-Kompass.de: Notstrom-Kompass.de ist ein spezialisiertes Informationsportal für Krisenvorsorge und mobile Stromversorgung. In einer Zeit zunehmender Instabilität der Energienetze bietet die Seite unabhängige Ratgeber, aktuelle Nachrichten und Orientierungshilfe beim Kauf von Notstrom-Equipment. Ziel ist es, die Eigenverantwortung und Resilienz der Bürger zu stärken.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Fiuweb Services GmbH

Herr Andreas Mauer

Tal 44

80331 München

Deutschland

fon ..: +49-89-420954279

web ..: https://notstrom-kompass.de

email : kontakt@notstrom-kompass.de

Weiterführende Informationen und Ressourcen von Notstrom-Kompass.de:

Das Portal Notstrom-Kompass.de bietet tiefgreifende Analysen und praktische Hilfestellungen für die Krisenvorsorge. Neben einer herstellerunabhängigen Kaufberatung für mobile Stromversorgung finden Interessierte im Fach-Blog aktuelle Entwicklungen zur Netzstabilität. Für eine fundierte Vorbereitung stehen zudem kuratierte Listen mit Fachliteratur sowie eine Übersicht der aktuellen Technik-Bestseller bereit. Spannende Einblicke in die Materie bieten darüber hinaus die exklusiv zusammengestellten Fakten zum Thema Blackout in Deutschland.

Hier finden Sie die direkten Zugänge zu unseren Fachbereichen:

Kaufberatung mobile Stromversorgung: https://notstrom-kompass.de/kaufberatung-mobile-stromversorgung/

Aktuelle News & Blog: https://notstrom-kompass.de/blog/

Zahlen & Fakten zu Blackouts: https://notstrom-kompass.de/blackout-fakten/

Literaturempfehlungen & Ratgeber: https://notstrom-kompass.de/literatur-zum-thema-notstromversorgung-blackouts/

Aktuelle Bestseller im Überblick: https://notstrom-kompass.de/bestseller-mobile-stromversorgung/

Pressekontakt:

Fiuweb Services GmbH

Herr Andreas Mauer

Tal 44

80331 München

fon ..: +49-89-420954279

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.