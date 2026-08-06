Newcomer schlägt bekannte Marken: Rasenroboter RoboUP Raccoon 2 SE überzeugt in zwei Produkttests

Im wahrsten Sinne des Wortes „gut abgeschnitten“ hat der Newcomer RoboUP Raccoon 2SE in gleich zwei Fachtests: Das Gerät konnte etablierte Marken wie Gardena und Bosch schlagen.

München, August 2026 – Etablierte Hersteller dominieren seit Jahren den Markt für Mähroboter. Umso bemerkenswerter ist das Ergebnis des RoboUP Raccoon 2 SE: Der kabellose Mähroboter eines in Deutschland bislang wenig bekannten Herstellers konnte gleich in zwei unabhängigen deutschen Fachtests überzeugen. Die Experten loben die einfache Installation ohne Begrenzungskabel oder RTK-Antenne, die zuverlässige Navigation sowie das überzeugende Preis-Leistungs-Verhältnis. Im direkten Vergleich eines der Tests ließ der RoboUP Raccoon 2 SE sogar deutlich bekanntere Wettbewerber wie Bosch und Gardena hinter sich – und das zu einem Preis von unter 500 Euro.

Während viele moderne Mähroboter zunächst aufwendig eingerichtet werden müssen, verfolgt RoboUP einen bewusst anderen Ansatz: Ladestation aufstellen, App einmal verbinden und den Garten automatisch kartieren lassen. Auf Begrenzungskabel oder eine RTK-Antenne kann vollständig verzichtet werden. Im Praxistest von selbst.de gelang die Inbetriebnahme auch ohne Vorkenntnisse unkompliziert. Die Redaktion hebt zudem die hochwertige Verarbeitung, die intuitive Bedienung, die angenehme Laufruhe und das gleichmäßige Mähergebnis hervor.

Ein weiterer Aspekt gewinnt gerade im europäischen Markt zunehmend an Bedeutung: Viele Nutzer wünschen sich moderne Technik, ohne dauerhaft von einer Smartphone-App abhängig zu sein. Auch hier setzt RoboUP bewusst auf Einfachheit. Zahlreiche grundlegende Funktionen lassen sich direkt am Gerät bedienen. Eine WLAN-Verbindung wird lediglich für Fernzugriff oder Firmware-Updates benötigt. Dadurch bleibt der Mähroboter auch ohne permanente App-Nutzung vollständig alltagstauglich – ein Pluspunkt für Anwender, die Wert auf unkomplizierte Bedienung und einen bewussten Umgang mit persönlichen Daten legen.

Auch im unabhängigen Vergleichstest der ComputerBild (Heft 15/2026) überzeugte der RoboUP Raccoon 2 SE mit einer starken Gesamtleistung. Mit der Gesamtnote „Gut“ (2,3) platzierte sich das Modell vor deutlich bekannteren Wettbewerbern wie Bosch und Gardena. Besonders positiv bewertet wurden unter anderem Sicherheit, Wartungsfreundlichkeit sowie der unkomplizierte Einstieg in den Betrieb.

Mit dem RoboUP Raccoon 2 SE positioniert sich das Unternehmen als Alternative für Gartenbesitzer, die moderne Mährobotik ohne aufwendige Installation suchen. Die Kombination aus einfacher Einrichtung, intelligenter Navigation und attraktivem Preis macht den RoboUP insbesondere für Einsteiger sowie Besitzer kleiner bis mittelgroßer Gärten interessant. Gleichzeitig zeigen die aktuellen Testergebnisse, dass ein überzeugendes Gesamtpaket nicht zwangsläufig den Preis eines Premium-Modells haben muss.

Fachredaktionen stellen wir auf Anfrage gerne ein Sample zur Verfügung. In Kürze stellt der Newcomer weitere Produktneuheiten vor.

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RoboUP entwickelt seit 2016 Technologien für intelligente Service- und Gartenroboter und etablierte sich 2022 als eigenständige Marke. Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 100 Fachkräfte, darunter Spezialisten für künstliche Intelligenz und Robotik. Über länderspezifische Angebote ist RoboUP inzwischen in mehr als 20 internationalen Märkten in Europa, Nordamerika, Asien, Ozeanien und Afrika präsent.

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