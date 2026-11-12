Black Week 2026: Viele Shops starten ihre Rabatte schon vor dem 23. November

Die Black Week läuft vom 23. bis 30. November 2026, doch viele Händler starten früher. Gutscheine.codes bündelt geprüfte Codes aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Aus einem einzelnen Aktionstag ist längst eine ganze Woche geworden. Die Black Week 2026 reicht von Montag, 23. November, bis zum Cyber Monday am 30. November. Viele Onlineshops warten diesen Zeitraum jedoch nicht ab. Bereits Anfang November listet Gutscheine.codes erste Black Deals großer Technikhändler, etwa für Notebooks, Tablets, Smartphones und Haushaltsgeräte.

Früher Start, kurze Fenster

Die Vorab-Aktionen haben oft eine Laufzeit von wenigen Tagen. Danach folgen neue Angebote, manchmal mit anderen Rabatten oder in anderen Produktbereichen. Gutscheine.codes aktualisiert die Liste laufend und zeigt bei jedem Angebot, bis wann es gilt. In der Rubrik „Last Minute Gutscheine“ stehen Codes, die in Kürze ablaufen. Alle Shops mit Black-Friday-Gutscheinen und Aktionen fasst Gutscheine.codes auf der Themenseite Black Friday unter gutscheine.codes/kategorie/black-friday zusammen.

Aktionen und Codes sind nicht dasselbe

Auf Gutscheine.codes finden Käufer zwei Arten von Angeboten. Aktionen sind Preisnachlässe, die der Shop ohne Code gewährt. Gutscheincodes werden an der Kasse eingegeben und ziehen einen festen Betrag oder einen Prozentsatz ab. Ob sich beides kombinieren lässt, entscheidet der Shop. Die Bedingungen stehen beim jeweiligen Angebot.

Benachrichtigung statt ständigem Nachsehen

Wer keine neuen Codes verpassen will, kann sich für den kostenlosen Newsletter „Gutscheinalarm“ eintragen. Das Formular steht im Footer der Startseite. Abonnenten erhalten neue und exklusive Codes per E-Mail.

HÄUFIGE FRAGEN

Wann ist die Black Week 2026?

Von Montag, 23. November, bis Montag, 30. November 2026.

Gibt es schon vorher Angebote?

Ja. Viele Shops starten ihre Black-Friday-Aktionen bereits Anfang oder Mitte November.

Was ist der Unterschied zwischen Aktion und Code?

Eine Aktion gilt ohne Eingabe, ein Code wird an der Kasse eingetragen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

VR Marketing Limited

Herr Daniel Toledo

Water Gardens 6 Suite 24

GX11 1AA Gibraltar

Großbritannien

fon ..: +350 54085275

web ..: https://gutscheine.codes

email : contact@gutscheine.codes

Gutscheine.codes ist ein Gutscheinportal für Onlinekäufer in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Portal listet aktuelle Gutscheincodes und Rabattaktionen von tausenden Onlineshops, darunter exklusive Codes, die Partnershops speziell für Gutscheine.codes erstellen. Rund 95 Prozent der Codes tragen die Shops direkt ein, alle weiteren prüft das Team manuell auf Gültigkeit. Über den Newsletter „Gutscheinalarm“ erhalten Nutzer neue Codes per E-Mail. Betreiber des Portals ist die VR Marketing Limited mit Sitz in Gibraltar.

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