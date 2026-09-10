Exklusive Rabatte statt Massenware: gutscheine.codes schärft den Gutscheinalarm

Der Gutscheinalarm von gutscheine.codes informiert Nutzer gezielt über exklusive Codes, die Shops eigens für das Portal bereitstellen und die es sonst nirgendwo gibt. Kostenlos, jederzeit anpassbar.

Wer sich für Rabatt-Newsletter anmeldet, kennt das Dilemma: Statt weniger, aber wirklich lohnender Angebote landen oft täglich dutzende Benachrichtigungen im Postfach, von denen die wenigsten wirklich einzigartig sind. Beim Gutscheinalarm von gutscheine.codes hat sich das Team deshalb bewusst für eine andere Richtung entschieden: den Fokus auf exklusive Gutscheincodes.

In der Anfangszeit des Portals wurden über den Gutscheinalarm noch nahezu alle verfügbaren Gutscheincodes verschickt. Mit der wachsenden Zahl täglich neu veröffentlichter Angebote hat sich das jedoch geändert: Um die Benachrichtigungen für Nutzer relevant und übersichtlich zu halten, konzentriert sich der Gutscheinalarm inzwischen größtenteils auf exklusive Aktionen.

Als exklusiv gelten dabei Gutscheincodes, die Shops eigens für gutscheine.codes bereitstellen und die auf keinem anderen Portal zu finden sind. Häufig handelt es sich um Rabatte, die speziell für die Nutzer des Portals ausgehandelt wurden, etwa in Form höherer Rabattsummen oder zeitlich begrenzter Sonderaktionen, die es sonst nirgendwo gibt.

Die Anmeldung zum Gutscheinalarm ist weiterhin kostenlos und in wenigen Schritten über die Webseite möglich. Nutzer wählen die Shops oder Kategorien aus, die für sie relevant sind, etwa Mode, Technik oder Reisen, und werden informiert, sobald dort ein neuer exklusiver Code verfügbar ist. Die Auswahl lässt sich jederzeit anpassen, die Benachrichtigungen lassen sich ebenso einfach wieder abbestellen.

Mit dieser Fokussierung reagiert gutscheine.codes auf die zunehmende Angebotsflut im Markt und setzt bewusst auf Qualität statt Quantität. Nutzer sollen sich darauf verlassen können, dass eine Benachrichtigung tatsächlich einen besonderen Mehrwert bietet, statt im allgemeinen Rabatt-Rauschen unterzugehen. Weitere Details zur Anmeldung gibt es unter gutscheine.codes.

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