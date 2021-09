Wenn der Sommer offiziell vorüber ist, lässt es sich gut vom Winter träumen. Und wer diesen ganz nach Bilderbuch möchte, fährt am besten in die Alpen.

Tiefverschneite Hänge, Skivergnügen, Kaminfeuer und gutes Essen. So kann der Winter aussehen! Bei wem diese Worte die Sehnsucht wecken, der sieht sich am besten gleich jetzt nach einem wirklichen Winterurlaub um – in einem schneesicheren Paradies in den österreichischen Alpen. Was die Winterromantik ausmacht, hat das Team von Hotel Zehnerkar, dem Top Hotel in Obertauern, für die Winterfans gesammelt.

1. Schnee. Für echte Winterfans gehört Schnee einfach zum Winter – und wenn man sichergehen möchte, dass es tatsächlich Schnee gibt, sollte man einen hoch gelegenen Urlaubsort wählen. Obertauern zum Beispiel gilt als eines der schneesichersten Ski-Gebiete der Alpen. Zwischen 1.630 und 2.313 Metern Seehöhe warten rund 100 Pistenkilometer auf die schneehungrigen Skifans.

2. Kaminfeuer und kulinarische Highlights gehören für echte Romantikfans einfach dazu. Wer tagsüber auf der Piste war, möchte es abends gemütlich, um so richtig für den nächsten Tag aufzutanken.

3. Wellnesstage und die Seele baumeln lassen wird immer beliebter, auch im Skiurlaub. Sauna, Massagen, ein gutes Buch lesen und neue Menschen treffen, all das in gepflegter Atmosphäre, das passt hervorragend zu Pistengaudi und Schneevergnügen.

Wer nun so richtig Lust auf Schnee und Romantik bekommen hat, sei getröstet: Der Winter kommt bald und alle erwähnten Angebote gibt es im Hotel Zehnerkar. Am besten gleich jetzt auf die Website schauen und buchen: www.zehnerkar.at.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hotel Zehnerkar & Hotel Obertauern, Familie Hollfelder-Winter

Frau Iris Hollfelder

Römerstraße 64

5562 Obertauern

Österreich

fon ..: 0043 6456 7257

fax ..: 0043 6456 7257-22

web ..: http://www.zehnerkar.at/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Das Hotel Zehnerkar und das Hotel Obertauern sind baulich miteinander verbunden und befinden sich direkt im Ortszentrum von Obertauern gegenüber dem Tourismusverband Obertauern.

Beide Hotels liegen direkt neben dem Skilift (Gamsleiten 1) und neben der Skischule Top.

„Skifahren bis zur Haustüre“ ist das Motto in unseren Unterkünften in Obertauern. Skiurlaub im Hotel Obertauern und Hotel Zehnerkar – das bedeutet schneesicher Skifahren bis zum Hotel, wohlfühlen und entspannen, genießen und Kraft tanken mitten in der herrlichen Winterlandschaft von Obertauern im schönen Salzburger Land.

Pressekontakt:

Hotel Zehnerkar & Hotel Obertauern, Familie Hollfelder-Winter

Frau Iris Hollfelder

Römerstraße 64

5562 Obertauern

fon ..: 0043 6456 7257

web ..: http://www.zehnerkar.at/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.