Liest man die Berichte zur Schneelage in den Alpen, könnten einem die Tränen kommen – vor Freude. 90 Zentimeter Schnee auf der Piste, fünf Zentimeter Neuschnee, Pulver: Herz, was willst Du mehr.

Oben angeführte Details wurden heute aus Obertauern gemeldet, dem Ort mit Höhenlage und Schneesicherheit. Skiurlaub in Obertauern ist besonders beliebt, weil bereits der Ort in 1.740 Metern Seehöhe liegt und so auch in schneearmen und zu warmen Wintern ein Echtschneeparadies verspricht. Kein Wunder, das man nun mit den Hufen scharrt: Skiurlauber und -urlauberinnen aus aller Welt warten sehnsüchtig darauf, endlich wieder nach Obertauern reisen zu dürfen.

Hotels und Gastronomiebetriebe stehen bereit, um den Gästen, die nun für Ende Jänner erwartet werden, ein unvergleichliches Erlebnis bieten zu können. Im Hotel Zehnerkar, dem Top Hotel in Obertauern, wartet man nicht nur mit den üblichen perfekten Voraussetzungen wie Skifahren bis zur Haustüre oder Wellnessbereich auf, sondern hat sich für die verkürzte Wintersaison noch einiges einfallen lassen.

Neu eröffnet hat zum Beispiel das á la carte Restaurant im neuen Design, der neue Weinkeller mit erlesenen Köstlichkeiten aus Österreich und aller Welt sowie ein großes Angebot für die jungen Gäste. Neben einem Kinderspielraum mit FunBox wartet auch eine Jugendlounge mit Tischtennis, Airhockey und Tischfußball auf die hochmotivierten Gäste. Auch der Skikeller wurde für die Saison 2020/21 umgestaltet und bietet nun einen eigenen Spind pro Zimmer. So kann man neben Skiern und Skischuhen auch Accessoires wie Skibrillen, Hauben oder Handschuhe ganz praktisch gleich neben den Skiern deponieren.

Service pur und alles für den Gast: So präsentieren sich Österreichs Skihotels den Gästen wieder ab 25. Jänner 2021. Auf eine wunderbare Wintersaison!

Das Hotel Zehnerkar und das Hotel Obertauern sind baulich miteinander verbunden und befinden sich direkt im Ortszentrum von Obertauern gegenüber dem Tourismusverband Obertauern.

Beide Hotels liegen direkt neben dem Skilift (Gamsleiten 1) und neben der Skischule Top.

„Skifahren bis zur Haustüre“ ist das Motto in unseren Unterkünften in Obertauern. Skiurlaub im Hotel Obertauern und Hotel Zehnerkar – das bedeutet schneesicher Skifahren bis zum Hotel, wohlfühlen und entspannen, genießen und Kraft tanken mitten in der herrlichen Winterlandschaft von Obertauern im schönen Salzburger Land.

