BESONDERE ORTE Umweltforum Berlin GmbH erreicht Finale des Deutschen Nachhaltigkeitspreises

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis (DNP) gilt als die renommierteste Auszeichnung für nachhaltiges Engagement in Deutschland. Im August 2024 nominierte eine Fachjury BESONDERE ORTE Umweltforum Berlin GmbH in der Kategorie “ Veranstaltungs- und Messewirtschaft“. Nun steht fest: Das Unternehmen hat es unter die Top 3 in seiner Branche geschafft und ist damit im Finale des DNP.

Seit 2008 würdigt die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. jährlich Akteure aus verschiedenen Bereichen, die einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Transformation leisten. Die Bewertungskriterien orientieren sich an den Sustainable Development Goals (SDGs) der UN und der Agenda 2030. Der DNP zählt zu den bedeutendsten Auszeichnungen seiner Art in Europa.

Die Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises findet im November statt, unterstützt vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) und dem World Wide Fund For Nature (WWF).

„Die Nominierung für das Finale des 16. Deutschen Nachhaltigkeitspreises ist eine große Ehre für unser Team und bestätigt unseren langjährigen Einsatz für Nachhaltigkeit“, erklärt Anke Stopperich, Geschäftsführerin von BESONDERE ORTE Umweltforum Berlin GmbH. „Es motiviert uns, unseren Weg konsequent fortzusetzen und die Veranstaltungsbranche weiter in Richtung Nachhaltigkeit zu bewegen.“

BESONDERE ORTE Umweltforum Berlin GmbH versteht Nachhaltigkeit ganzheitlich. Neben ökologischen Aspekten wie energieeffiziente Gebäudetechnik, elektrischer Fuhrpark und bio-regionales Catering legt das Unternehmen großen Wert auf soziale Verantwortung. So z.B. durch Unterstützung lokaler Initiativen oder faire Arbeitsbedingungen.

„Nachhaltigkeit ist für uns kein Trend, sondern eine Grundhaltung, die alle Unternehmensbereiche durchdringt“, betont Stopperich. „Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis bietet eine hervorragende Plattform, um Best Practices auszutauschen und die Transformation unserer Branche voranzutreiben.“

Die Finalisten des DNP zeigen auf vielfältige Weise, wie der Wandel zu mehr Nachhaltigkeit gelingen kann. BESONDERE ORTE Umweltforum Berlin GmbH sieht die Nominierung als Antrieb, weiterhin innovative Lösungen für nachhaltige Veranstaltungen zu entwickeln und als Vorbild in der Branche zu wirken.

Weitere Informationen unter: https://besondere-orte.com/de

Die Locationagentur BESONDERE ORTE Umweltforum Berlin GmbH, gegründet im Jahr 2000, beschäftigt heute 82 Mitarbeitende. In Berlin betreibt sie mehrere Veranstaltungsorte, darunter das Umweltforum, die Neue Mälzerei und das Tagungswerk. Im Jahr 2023 wurden an diesen Orten 190 Veranstaltungen mit insgesamt 34.119 Teilnehmenden aus aller Welt durchgeführt. Nachhaltigkeit steht im Zentrum aller Aktivitäten und Entscheidungen der BESONDERE ORTE Umweltforum Berlin GmbH. 2012 wurden ihre Locations als erste in Deutschland nach dem europäischen Umweltmanagementsystem EMAS zertifiziert. 2018 zählte sie zu den ersten Partnern von Sustainable Meetings Berlin.

