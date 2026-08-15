BENIQUE vom Bodensee: Die Weinlese 2026 steht bevor

Auf 0,5 Hektar in Hagnau am Bodensee beginnt im September die Handlese für den neuen BENIQUE-Jahrgang. Der aktuelle Jahrgang mit 93 Falstaff-Punkten ist noch erhältlich.

Hagnau am Bodensee, August 2026. In wenigen Wochen beginnt auf dem Weingut Enzmann die Lese 2026. Auf 0,5 Hektar in Hagnau wächst Pinot Noir in einer der sonnenreichsten Lagen Deutschlands, direkt am Bodensee. Der Sommer 2026 war warm und trocken. Das verspricht einen Jahrgang mit reifer Frucht, Tiefe und klarer Struktur.

Für BENIQUE bedeutet Lese: Handlese, Selektion von Hand, kleine Lesekisten wie in der Provence. Nur Trauben, die dem eigenen Anspruch genügen, kommen in den Keller. Der Rest bleibt am Stock. Jede Entscheidung im Weinberg hat Konsequenzen für das, was später in der Flasche landet.

BENIQUE Bodenseerosé: Falstaff 93 Punkte

Der BENIQUE Bodenseerosé ist trocken, frisch, mineralisch, im Provence-Stil ausgebaut. Falstaff, eines der führenden Weinmagazine im deutschsprachigen Raum, hat ihn mit 93 Punkten ausgezeichnet. Eine Bewertung, die für ein deutsches Boutique-Weingut außergewöhnlich ist und den Qualitätsanspruch von BENIQUE bestätigt.

Der BENIQUE Pinot Noir Barrique ergänzt das Sortiment als kraftvoller Rotwein: 8 Monate Barrique-Reifung geben ihm Tiefe, dunkle Frucht und seidene Tannine.

Wer den aktuellen Jahrgang noch vor der neuen Lese sichern möchte, findet die BENIQUE-Weine direkt unter www.benique-wine.com. Versand nach Deutschland und in alle europäischen Länder. Mit dem Code ERNTE10 gibt es 10% Rabatt bis zum Lesestart.

Über BENIQUE / Weingut Enzmann: Weingut Enzmann, Salmannsweilerweg 1, 88709 Hagnau am Bodensee. Pinot Noir in zwei Ausdrucksformen: Bodenseerosé im Provence-Stil (Falstaff 93 Punkte) und Pinot Noir Barrique. Handlese, limitierte Auflage, direkter Versand.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Weingut Enzmann / BENIQUE

Herr Benjamin Enzmann

Salmannsweilerweg 1

88709 Hagnau am Bodensee

Deutschland

fon ..: +49 7532 6534

web ..: https://www.benique-wine.com

email : info@benique-wine.com

Pressekontakt:

Weingut Enzmann / BENIQUE

Herr Benjamin Enzmann

Salmannsweilerweg 1

88709 Hagnau am Bodensee

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